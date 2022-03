Pilar García Muñiz: "Las medidas estarán vigentes hasta el 30 de Junio y a partir de entonces, ¿qué?"

Audio

Bienvenido a Mediodía. Ha llegado el día, el esperado 29 de Marzo, el día en el que el gobierno va a aprobar su plan de medidas para contener los precios que desde el inicio de la guerra han subido todavía más hasta llegar a ser asfixiantes.

Desde todos los sectores pidieron que se actuara de inmediato, decían que no se podía esperar más, de hecho casi todos los países europeos tomaron medidas ya hace días pero aquí, el Gobierno se empeñó en llegar hasta este 29 de marzo antes de dar a conocer su estrategia para combatir el tremendo incremento de los costes de la energía y su reflejo en la inflación.

La música ya lo dió a conocer ayer Pedro Sánchez, en un acto rodeado de sus ministros y personalidades del Ibex 35. Y hoy vamos a conocer la letra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que está a punto de comenzar.

Por el momento lo que se sabe es que son 6.000 millones de ayudas directas, 10.000 en créditos ICO y en uno de los asuntos que más trae de cabeza a todo el mundo, el de los precios de los carburantes, una subvención de 20 céntimos en el litro de gasolina o gasoil para toda la población no solo para los transportistas y que entrará en vigor a partir de este viernes.

Subvención, este el quid de la cuestión porque son muchos los que creen que esto no soluciona el problema, porque si sigue subiendo el precio de los carburantes, como parece que va a pasar los 20 céntimos al final se quedan en el chocolate del loro.

Una alternativa sería bajar los impuestos, reducir por ejemplo el IVA del combustible y también el Impuesto Especial de Hidrocarburos de forma temporal como piden desde muchos sectores profesionales y también desde el PP.

Pero el gobierno no quiere NI oir hablar de tocar los impuestos pese a que Pedro Sánchez se comprometió a ello con los presidentes autonómicos en la reunión que mantuvieron hace unas semanas en la Isla de Palma. Con el deficit que tenemos rebajar los impuestos implicaría que el gobierno tendría que apretarse el cinturón. Gastar bastante menos e incluso plantear recortes y este gobierno, no está para eso.

Además, una bajada de impuestos supondría para el Gobierno ingresar menos en un momento en el que precisamente con los carburantes por las nubes hace una caja importante. Según la AIREF, ahora mismo Hacienda está recaudando 3.500 millones extra por el incremento de las gasolinas, la luz y el gas.

Por cierto, las pequeñas estaciones de servicio avisan de que ellos no tienen capacidad financiera para adelantar el descuento de los 20 céntimos que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Están pendientes de conocer los detalles para saber cómo se va a tener que aplicar esta medida.

El gobierno también ha anunciado que se incrementa un 15% el ingreso mínimo vital algo que está muy bien, pero que hay que recordar que todavía no cobra ni la mitad de la gente a la que, teoricamente, les correspondería.

Y se limita la subida al precio del alquiler al 2% durante los próximos tres meses. Porque todas estas medidas estarán vigentes hasta el proximo 30 de junio.

Y a partir de entonces ¿qué? Pues es una pregunta que hoy se hacen muchos, porque no parece que el problema de la inflación desbocada y las consecuencias de la guerra en Ucrania vayan a terminar para esa fecha. Pues vamos a ver qué nos cuentan hoy de ese Plan aprobado en el Consejo de Ministros de este martes. No estaría mal por cierto que nos explicaran por qué lo han fiado todo al día de hoy y no han tomado medidas antes como han hecho nuestros socios europeos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Es verdad que más vale tarde que nunca, pero también es verdad que con esta crisis energética que lastra a familias y empesas. El tiempo es oro.