Pilar García Muñiz: "Junts ha tenido un ataque de celos por el acercamiento entre PSOE y ERC"

Audio

Vaya forma ha tenido el gobierno de celebrar el aniversario de las elecciones del 23 J tras las que, a pesar de perder y contra todo pronóstico, consiguió seguir en la Moncloa. Y lo consiguió gracias a unos socios que desde esa fecha no han dejado de chantajearlo y que en las últimas horas han vuelto a demostrar la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez y que la legislatura y la gobernabilidad depende absolutamente de ellos.

Porque la amenaza de este Gobierno no es la ultraderecha, son sus propios socios, con protagonismo especial durante este año para JUNTS, el partido del fugado Carles Puigdemont. Ayer Junts puso de nuevo al Gobierno en la cuerda floja, primero al rechazar la reforma de la ley de Extranjería, algo que se sabía que iba a pasar porque los de Puigdemont se niegan a acoger a migrantes menores no acompañados.

Lo que nadie esperaba es el palito de Junts al gobierno al rechazar los objetivos de déficit. Es verdad que el Ejecutivo puede volver a someterlo a votación, pero esto lo que hace es frenar el calendario y retrasar la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Te recuerdo que las últimas cuentas que se aprobaron en España fueron las de 2023. La convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña hizo que el Gobierno renunciara a intentar la negociación de los Presupuestos de este año, que se tuvieron que prorrogar.

En el PSOE pensaban que Junts iba a apoyar la senda de déficit y no se esperaban que votaran en contra ¿Qué cambió a última hora? Pues lo podemos resumir en lo que viene siendo un ataque de celos, en que a Puigdemont no le ha gustado nada que, justo antes de la votación, se supiera que Pedro Sánchez se iba a ver hoy en Barcelona con Pere Aragonés para firmar el traspaso de las competencias del ingreso mínimo vital. Esto realmente no es nada nuevo, fue uno de los compromisos de Sánchez para que Esquerra apoyara su investidura.

Y esto ocurre además en plena cuenta atrás de las negociaciones para una posible investidura de Salvador Illa....porque esta semana termina el plazo que dio Esquerra para negociar y llegar a un acuerdo, si no quieren una repetición electoral en Cataluña. La verdad que mires por donde mires....el gobierno está preso de sus socios. Es lo que tiene elegir a estos compañeros de viaje. Porque una cosa es conseguir apoyos para seguir en la Moncloa y otra muy distinta es gobernar.

Y a todo esto, hoy Pedro Sánchez se ha dirigido al juez que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias y le ha solicitado declarar por escrito. El juez Peinado iba a tomarle declaración como testigo el próximo martes en Moncloa e iba a grabar la comparecencia, pero Sánchez a través de un escrito que le ha remitido le recuerda que en virtud del artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no tiene que comparecer en persona para contestar a sus preguntas.

Qué dice esa ley? Pues que el presidente y el resto de miembros del Gobierno “están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo”. Vamos a ver qué dice el juez y también qué pasa con los recursos que han presentado en contra de esa citación de Sánchez, la defensa de Begoña Gómez y la Fiscalía.