Pilar García Muñiz: "Con esta decisión el BCE deja aún más claro que va en serio con la inflación"

Pilar García Muñiz

El Banco Central Europeo va a certificar en unos minutos su tercera subida de tipos de interés. Todo apunta a que el precio del dinero podría pasar del 1,25% actual al 2%, es decir, 75 puntos básicos de subida de una tacada, de sopetón.

Con esta decisión el BCE va a dejar más claro al mercado- si es que todavía no se había percatado- de que va en serio con la inflación. Que la SUBIDA del c oste de la vida en Europa es insostenible y que hay que controlarla. Aunque sea a costa de deprimir la economía. Nos lo ha contado aquí en Mediodía COPE Manuel Romera, director del sector financiero en el IE Business School.

Esta decisión que conoceremos enseguida tendrá consecuencias en la economía, sobre todo en la micro: la de las familias y las empresas. Por empezar por lo positivo: Si eres de los tienes ahorros en el banco, por ejemplo en depósitos, te los van a remunerar mejor en los próximos meses.

En cambio, si lo que tienes en lugar de ahorros, son deudas con el banco, donde primero lo vas a notar es en el pago de la hipoteca. Aproximadamente un 80% de las hipotecas contratadas son a tipo variable, así que si eres uno de los más de 4 millones de hogares que tienen UNA variable contratada pagarás más por ella. ¿Cuánto más? Pues para una hipoteca media de unos 150.000 euros a 25 años la subida mensual será de unos 150 euros más al mes. Si tu hipoteca es de 180.000 euros a 30 años pasará de los 220 euros más al mes.

Esto pasa en las hipotecas y pasa en todo tipo de prestamos. Si los bancos pagan más por adquirir dinero, suben el interés que te cobran a tí o a tu empresa por prestártelo.

Lo que hace el BCE es ir subiendo el precio del dinero buscando un punto neutral. Un nivel adecuado en el que por un lado no das impulso a la economía con dinero barato. Y, por otro, no la deprimes con un encarecimiento de los préstamos que no puedan pagar ni familias ni empresas y esto acabe aumente la propia morosidad de los bancos cuando la gente no pueda pagar sus deudas. Este equilibrio es muy complicado de conseguir.

Al final las decisiones de tener activada una política monetaria agresiva tienen el riesgo de deprimir en exceso a la economía, provocando que por ejemplo si quieres pedir un crédito para comprarte un coche y te cobran mucho por financiarlo, al final no te lo acabes comprando. Lo mismo ocurre con las empresas. Para funcionar los negocios necesitan financiación continua y si esta se encarece, se resienten sus inversiones y su propia marcha.

Además hay que tener en cuenta que el problema de la inflación actual es que hay exceso de demanda difícil de solucionar y una escasez de oferta que a corto plazo tiene también solución complicada.

Me explico. La inflación afecta a cuestiones tan básicas como los alimentos o el precio de la luz o el gas. Son cosas que aunque suba el precio del dinero, el ciudadano las va a seguir necesitando y el consumo no se va a reducir de manera inmediata. En el lado de la oferta, producir más gas, tener más infraestructuras o aumentar las cosechas no es algo que puedas tener con un chasquido de dedos, de un día para otro.

Es decir, la situación no se va a soluciona en un par de meses, llevará tiempo. Eso lo sabe el BCE y lo sabe el propio Banco de España el tiempo que se tarde en estabilizar la situación no los sabemos pero si lo vivimos los ciudadanos.