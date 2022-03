Pilar García Muñiz: “Es un clamor, lo piden los transportistas y todos los sectores, se necesitan medidas ya”

Audio

Bienvenido a Mediodía COPE

El paro indefinido de los transportistas cumple su décimo día y afecta ya a toda la cadena de suministros, especialmente a la agroalimentaria.

Yo creo que todos hemos notado lo de la leche, que es el producto que más falta en la mayor parte de los supermercados. También escasean otros productos frescos, pero bueno comida de momento hay si no encuentras una cosa, pues te llevas otra.

Es decir, los paros nos afectan a los consumidores porque no tenemos la misma oferta de siempre y porque están subiendo los precios. Pero aquí el verdaderamente perjudicado es el tejido empresarial, esa tienda que tiene que bajar la persiana porque no le llegan los productos que ofrece a los clientes o esa industria que tiene que detener su actividad porque no tiene materias primas o materiales para producir. Esto supone millones de pérdidas cada día y que en algunos casos tengan que recurrir de nuevo a los ERTES.

Lo han anunciado SEAT y FORD para sus plantas de Martorell y Almussafes porque no llegan piezas, no tienen con qué producir. Y hasta 2.500 grúas y vehículos de talleres que hay en España amenazan con parar también en los próximos días. Algo que también podría hacer Danone, Lactalis o Heineken. No te cuento ya lo de los productores lácteos. Sólo en Galicia, han tirado ya 6 millones de litros de leche en los últimos días, o lo que es lo mismo: 2 millones y medio de euros que se han ido al desagüe.

Las patronales cifran en 600 millones de euros la factura de esta crisis y ojo, avisan de que están en juego 100.000 puestos de trabajo. Es un clamor ya. Lo piden los transportistas y lo piden todos los sectores, se necesitan medidas ya, no se puede esperar ni un día más.

La verdad que llama la atención el empecinamiento de Pedro Sánchez de no tomar esas medidas con carácter de urgencia y de la ministra de Transporte que sigue empeñada en no reunirse siquiera con la Plataforma convocante de estos paros, aún así, su presidente dice hoy en redes sociales que están muy cerca de conseguir sus objetivos. Parecen que confían en que la fuerza de los hechos sustituya a las reuniones a las que no son convocados.

La ministra sí se va a reunir mañana de nuevo con el Comité Nacional de Transporte por Carretera. Era una reunión prevista para el viernes pero que adelantan un día con "la firme voluntad”, dicen desde el ministerio, “de alcanzar un acuerdo".

Lo último que proponían desde el gobierno era un plan de ayuda de 500 millones de euros para los transportistas, una bonificación que para éstos es insuficiente. Además ven como en otros países europeos ya se han aprobado una bajada de impuestos en los carburantes, pero aquí de rebaja fiscal de nada de nada. O al menos de momento.

Esta tarde además otra cita importante. La que el ministro de Agricultura Luis Planas mantiene con los pescadores. Hay casi 9.000 barcos amarrados a puerto por todo nuestro país. La flota del Cantábrico lleva así ya una semana. En función de lo que pase en esa reunión, decidirán si cogen los aparejos y se echan de nuevo a la mar.