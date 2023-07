Pilar García Muñiz: “Se ha abierto el debate sobre el uso del grito '¡Qué te vote Txapote!'”

Audio

Hace justo hoy 26 años España vivía con el corazón en un puño. El concejal de Ermua, en Vizcaya, Miguel Ángel Blanco estaba secuestrado por la banda terrorista ETA y tal día como hoy hace 26 años, sus asesinos le dispararon a bocajarro. Murió al día siguiente. Fueron 4 los terroristas que llevaron a cabo el secuestro y asesinato, entre ellos, Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote.

Este asesinato marcó un antes y un después en la sociedad española. Seguro que recuerdas cómo vivístes aquellos días. En COPE te lo contamos por ejemplo con un podcast Titulado “Aquellas 48 horas jamas contadas” y que tienes disponible en nuestra web, COPE.es.

No olvidar nuestra historia reciente sería un motivo más que suficiente para recordar a Miguel Ángel Blanco, pero este aniversario llega en plena campaña electoral. Después de una legislatura muy marcada por los apoyos de Bildu a Pedro Sánchez, algo que se ha resumido, se ha concentrado, en una especie de slogan o rima popular.

Tan extendido que incluso acaba por corearse en fiestas por toda España. Algo parecido escuchamos el otro día en la plaza de toros de Pamplona. Todo el mundo ha escuchado eso de “que te vote Txapote”. El Propio Pedro Sánchez se mostraba ofendido porque se use esta frase para criticar sus pactos con Bildu.

Pero el debate ha ido más allá cuando las propias víctimas del terrorismo mantienen posturas muy diferentes sobre este asunto.

Con dos nombre muy claros. Por un lado, Consuelo Ordoñez. Su hermano Gregorio, concejal del PP en San Sebastián que fue asesinado en 1995 en un atentado en el que intervino el propio Txapote. Ella encabeza el grupo de victimas que critica el uso de esta frase porque considera que se está banalizando los crímenes de ETA.

Por otro lado, está Marimar, la hermana de Miguel Ángel Blanco, con otro grupo que asume adecuada la frase porque sintetiza la política de Sánchez con Bildu y, dicen, “ha nacido del pueblo”. Si te paras a pensar, se pueden entender las dos posturas. Pero el debate queda abierto.

Es un tema muy delicado. Desde el punto de vista político se puede entender la crítica usando esta frase. No hay insultos, no proclama nada que sea verdad o mentira y no resulta mal sonante, incluso rima. Como slogan es perfecto

Dentro del contexto de las elecciones se puede entender o compartir la frase. Otra cosa es que acabe por salir de ese marco político y sea coreada en un ambiente de celebración, como si se tratase de un punto más de la fiesta..Sobre todo porque a lo mejor muchos de los que la corean ni siquiera conocen bien de que están hablando.

Aquí, en este escenario festivo, si que se puede entender que resulte de mal gusto para algunas personas, porque si lo pensamos bien ni Txapote, ni lo que representa, son un elemento para ninguna fiesta.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado