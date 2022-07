Pilar García Muñiz: "Se nos heló la sangre con el secuestro de Miguel Ángel y la macabra cuenta atrás de ETA"

Audio

Si te pregunto que estabas haciendo en una fecha concreta del año 1997 igual no te acuerdas porque ha pasado mucho tiempo. Pero si te pregunto por el 10 de julio de ese año seguro que no has olvidado lo que estabas haciendo ese día en el que a todos se nos heló la sangre cuando conocimos el secuestro de Miguel Ángel Blanco y la posterior macabra cuenta atrás con la que los terroristas de ETA chantajearon al Gobierno.

Hasta ese día no conocíamos quién era ese joven concejal del PP. No era un cargo público de relevancia. No era conocido más allá de su propio pueblo, ni siquiera se dedicaba profesionalmente a la política. Se ganaba la vida trabajando como economista en una consultoría de Eibar y en sus ratos libres tocaba la batería en un grupo de música con sus amigos. Es curioso que su figura, en uno de los capítulos de más ignominia de nuestra historia, no la conozcan apenas nuestros jóvenes. Según un estudio de la Universidad de Deusto solo el 47 por ciento de nuestros jóvenes saben hoy quien es Miguel Ángel Blanco.

25 años han pasado del secuestro y asesinato del concejal de Ermua del PP, 48 horas de horror en las que hubo concentraciones masivas pidiendo su liberación y en las que todos esperábamos que no se consumara el asesinato de Miguel Angel... Pero se consumó, fueron dos tiros por la espalda los que recibió a sangre fría.

Hoy por cierto, hemos conocido que la Audiencia Nacional ha imputado a 3 ex jefes de la banda terrorista ETA por el asesinato y secuestro de Blanco.

Un crimen que supuso un punto de inflexión en la respuesta social contra el terrorismo en toda España, pero especialmente en el País Vasco. Nacía lo que se llamó el Espíritu de Ermua, una revuelta ciudadana contra ETA que exigió unidad sin fisuras de todos los demócratas, incluidos los políticos, contra el terrorismo.

Pues allí en ERMUA este domingo se va a recordar a Miguel Ángel Blanco en un homenaje en el que van a estar el Rey Don Felipe, el Presidente del gobierno Pedro Sánchez y el lehandakari Iñigo Urkullu... También Mari Mar Blanco que ha denunciado, primero, que el alcalde de Ermua no le dejaba tomar la palabra en el 25 aniversario del asesinato de su hermano y que luego rectifició, que le dijo que sí, que podía intervenir... pero revisando antes su discurso.

Este homenaje llega en medio del polémico pacto de Pedro Sánchez con la formación abertzale por la nueva Ley de Memoria Democrática, una ley por la que están protestando hoy en Madrid distintas asociaciones que denuncian que humilla a las víctimas del terrorismo.

Asi lo decía esta mañana Daniel Portero, el presidente de Dignidad y Justicia, en 'Herrera en COPE'.

A todo esto, el Partido Popular para resarcir a Mari Mar Blanco celebrará el sábado su propio acto que va a clausurar ella y donde estarán Alberto Nuñez Feijoo y también el expresidnete del gobierno Jose María Aznar.

En definitiva, que estamos ante diferentes convocatorias, actos y homenajes para recordar una única fecha que nos marcó a todos.... el asesinato de Miguel Angel Blanco aquel 10 de julio de 1997. Y hablábamos antes de unidad, pues 25 años después habría que preguntarse... ¿qué ha quedado de ese Espíritu de Ermua?