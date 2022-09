Pilar G. Muñiz: "Es difícil mantener que no vas a bajar impuestos cuando en otras regiones lo están haciendo"

Para analizar la situación de la economía existen diferentes termómetros que ahora mismo están más bien templados, tirando a fríos. Todo se está ralentizando como consecuencia de la subida de precios de la energía, la incertidumbre internacional derivada de la guerra de Ucrania y varios factores más que están vinculados entre sí.

Uno de esos termómetros es la firma de hipotecas, cómo se mueve el mercado de la vivienda en España. Al final, para una gran mayoría de españoles comprar una casa significa, también, pasar por el banco. Lo que nos dicen los últimos datos es que la firma de préstamos hipotecarios se ha frenado. No ha bajado, sigue aumentado, pero ya muy poco, apenas un 2% pero está muy lejos del aumento de junio que fue del 12 o del de mayo, que rozó el 25%.

Los españoles firmaron en julio casi 36.000 hipotecas y de media lo que solicitaron al banco rondó los 142.000 euros a 25 años. Y escucha este dato solo 1 de cada 4 préstamos ha sido con interés variable el resto, la gran mayoria, son a tipo fijo.

El motivo es claro. El tipo variable se marca directamente con el Euribor y este indicador ahora mismo está disparado. Por encima del 2% y subiendo. Haciendo números, una hipoteca de 180.000 euros, se nos encarece al mes más de 200 euros, que es mucho dienero

Los que tienen que firmar una hipotecas se están decantando por el tipo FIJO. Es un interés más alto de primeras, pero con la que está cayendo se gana en tranquilidad, que no estamos para muchos sustos que dejen tiritando, aún más, nuestro bolsillo.

¿Qué es lo que pasa en este momento? Que este tipo fijo también se está encareciendo en los los últimos meses porque mucha gente lo está demandando. Y así es como la pescadilla de la hipotecas se esta mordiendo la cola.

Si nos cuesta más pagar la hipoteca pueden pasar dos cosas. O bien que decidamos esperar tiempos mejores para comprar un piso o bien que nos liemos la manta a la cabeza y nos acabemos metiendo auqnue eso suponga apretarnos el cinturón, que es lo que están haciendo ya millones de familias en este país

En este contexto de ahorro a la fuerza, que te anuncien una bajada de impuestos es una buena noticia. Es algo que ayer hicieron en la Comunidad Valenciana siguiendo la estela de otras regiones Como Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León o Murcia.

La diferencia entre la Comunidad Valenciana y el resto de las que han bajado impuestos es que Valencia está gobernada por el PSOE y el resto por el PP.

Esto es lo que no ha gustado en Moncloa. Que el presidente Valenciano Ximo Puig se haya salido del carril marcado por el PSOE nacional y haya bajado los impuestos con la vista puesta en las elecciones. Claro, elecciones hay también en el resto de comunidades gobernadas por el PSOE y por mucho que te diga tu partido es difícil mantener que no vas a bajar impuestos, cuando en otras regiones ya lo están haciendo.

De ahí que, como contamos hoy en COPE, los barones socialistas de Aragón, Navarra, Castilla la Mancha o Canarias dejen la puerta abierta a seguir los pasos de Ximo Puig y a anunciar rebajas fiscales. Y eso también inquieta en Moncloa, no solo que Valencia se haya salido del carril sino que los demás puedan ir detrás.