Pilar García Muñiz: ''Feijóo no va a estar presente, pero no dejará de ser uno de los protagonistas"

El pasado cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo lideró las audiencias ese día, pero estuvo lejos de ser el debate más visto en la historia de la televisión. Por diferentes motivos, entre otros, que estamos en pleno verano.

Hoy tenemos una nueva cita en forma de debate para las elecciones del 23 de julio y tampoco se prevé que vaya a reventar las audiencias... Esta vez en RTVE, y con la participación de varios candidatos principales, pero no todos porque faltará el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo. En su día, el PP rechazó la oferta porque pedían que estuvieran presentes también Esquerra o Bildú. No por hacerles un favor a estas formaciones independentistas sino para evidenciar, in situ, la dependencia de Pedro Sánchez de estos partidos con los que ha ido pactando a lo largo de toda su legislatura.

El caso es que Feijóo no estará en el debate. Hay quien lo ve un error y critica que el candidato del PP busque minimizar riesgos. Otros lo ven un acierto, para evitar el todos contra uno. La paradoja es que Feijóo no va a estar presente, pero no dejará de ser uno de los protagonistas. Y ya veremos si no acaba por ser el más citado por todos a pesar de su ausencia..

Asisten Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz. Y estos dos últimos son los que tienen más posibilidades de aprovechar el escaparate que supone el debate tras quedarse fuera del cara a cara. Especialmente para el candidato de VOX. Abascal podrá confrontar directamente con el Presidente del Gobierno sin que Feijóo le haga sombra. Y ésta es una clave importante: hasta qué punto Santiago Abascal consigue esta noche convertir un debate a tres, en un cuerpo a cuerpo con Pedro Sánchez.

Si sabe aprovecharlo bien tendrá un escaparate perfecto. E incluso Sánchez se lo puede poner fácil porque el candidato del PSOE va a mantener el discurso del miedo a la extrema derecha y Abascal se podrá defender directamente.

Lo curioso es que a ambos, por motivos diferentes, les conviene debilitar al PP. A Sánchez, para tener opciones de retener el poder y a Abascal porque en caso de tener que pactar con Feijóo, le interesa hacerlo con el mayor número de diputados posible. ¿Y Yolanda Díaz? El reto de la candidata de SUMAR es evitar que el debate lo monopolicen Sánchez y Abascal para no caer en la indiferencia...

A priori, Sánchez puede aprovechar para dañar al PP a través de VOX, pero también para distanciarse de SUMAR e intentar recuperar voto por la izquierda. Sin embargo, no va a poder evitar que la ausencia de Feijóo deje esa sensación de que se ha quedado sin la revancha del cara a cara.