Marta Ruiz: "La actitud de Torra es una falta de respeto a la democracia"

El problema de Torra, del president de la Generalitat, y no es el único que hierra, es un error de concepto. De concepto y de falta de respeto democrático. Torra mantiene el pulso, se niega a retirar los lazos amarillos y las banderas esteladas de los edificios oficiales. Son símbolos independentistas y la Junta electoral el obliga a retirarlos porque va en contra de ley porque viola el principio de neutralidad política. Es muy sencillo, Torra es el presidente de todos los catalanes, no sólo de quienes apoyan el independentismo, y como tal tiene que actuar. Lo contrario es hacer un uso partidista de las instituciones. La junta electoral le recuerda que el uso de esos símbolos son legítimos para hacer política de partido pero no se pueden usar desde la instituciones. Hoy expira el plazo para que Torra rectifique, si no es así, no sólo se enfrenta a una multa sino a un delito de desobediencia penado con hasta un año de cárcel. La portavoz de la Generalitat acaba de decir que Torra va a mantener el lazo amarillo en la fachada del Palau de la Generalitat y que el resto de consejeros harán lo mismo. El líder de Ciudadanos, Rivera tiene clara la respuesta.

Y hoy vamos a poner cifras a un gesto que haces a diario. Sabemos que lo haces porque las cifras no engañan. Cada vez tiramos más de tarjeta, y no sólo porque podamos tener, en algún momento la cuenta tiritando, sino por costumbre. Cada vez llevamos menos efectivo en el bolsillo Mírate ahora mismo. Seguro que ya ni eres consciente…