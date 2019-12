Marta Ruiz:"El de esta noche será el discurso más medido del Rey en los últimos años"

Audio

Seguro que en casa ya están los fogones a pleno rendimiento, hoy es uno de esos días en los que se cocina de otra manera, quizás con un poco más de ilusión porque la mesa se comparte con la familia, con amigos que son como familia, con personas que a veces no tenemos cerca y pueden visitarnos en una noche como la de hoy, en Nochebuena. Quizás tú nos escuches desde el coche porque has apurado al máximo las horas de trabajo. Si es así, mucho cuidado en la carretera. Quizás seas de los que ahora mismo te estás acercando al mercado porque se ha olvidado no sé qué cosa para echarle a la salsa o porque estés planificando ahora el menú de la noche... pues ojo a lo que te vas a encontrar.

Es lo que pasa cuando se deja para última hora. Los precios suben, de hecho lo han hecho un 9% en las últimas semanas, y si hablamos de pescado y marisco ya ni te cuento. Y todo por las borrascas Elsa y Fabián. Se ha podido pescar menos y es lo que hay.

De momento el mal tiempo ha pasado, en seguida te concretamos más, aunque puede que te de igual porque te toque trabajar. Pues ahí va a estar la Cadena COPE para acompañarte. Desde las 6, programa especial de Navidad con Carlos Herrera hasta las 9, que podrás seguir el discurso del Rey, este año, con más expectación aún si cabe por el momento político en el que nos encontramos. Ese mensaje ya está grabado. Habrá sido medido al milímetro, porque diga lo que diga el Jefe del Estado puede ser interpretado en plenas negociaciones entre el PSOE con quienes precisamente quieren cargarse la monarquía parlamentaria.

Todo sigue dependiendo de que la Abogacía del Estado se pronuncie a favor de la puesta en libertad de Junqueras después de que la justicia europea le haya reconocido la inmunidad como eurodiputado. La defensa del líder de ERC ya ha pedido hoy formalmente al Supremo que anule el proceso. La Fiscalía ya se pronunció para que se pidiera al parlamento europeo que se le retire la inmunidad porque ya hay sentencia firme del Supremo que le inhabilita para cargo público. Ahora sólo queda la Abogacía del Estado. De momento y aunque no parece probable, en el Congreso está todo preparado por si hubiera investidura antes de tomarnos las uvas.