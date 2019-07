Marta Ruiz: “Sánchez busca aniquilar políticamente a Iglesias”

Audio

De aquí al lunes pocos giros puede dar la situación, pero ya sabes que en política nunca se sabe, pero de momento parece que lo que interesa es el relato y dejar pasar el tiempo que ya llegará septiembre. Las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos están rotas, Sánchez mantiene el veto a Iglesias, no le quiere sentado junto a él en el consejo de ministros, dice que no puede tener como vicepresidente a alguien que habla de presos políticos pero al mismo tiempo se abre a otros rostros como el de la portavoz Irene Montero. ¿No son lo mismo? ¿No defienden lo mismo? Pues eso, que Sánchez está en aniquilar políticamente a Iglesias, o ahora o en unas elecciones. Iglesias no puede bajar la presión porque se la está jugando. Y mientras pasan los días, casi tres meses desde las elecciones generales. De momento el PSOE, con 123 escaños de 350, sólo tiene asegurado el voto del único diputado cántabro del partido regionalista en el Congreso. El resto está en el aire, por ejemplo entre los independentistas. Juntos Por Cataluña decía hoy que hasta que no escuchen a Sánchez el lunes no van a tomar una decisión, Laura Borrás, su portavoz, han indicado que “las urnas no le han dado ni el derecho a la arrogancia, ni a un gobierno en solitario ni a rehuir los pactos”.

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha seguido el guión: “Iremos a una investidura que ofrece la gran disyuntiva. O una puesta en marcha que avance, progrese... O por contra un bloqueo que nadie espera”. Aquí bloquea todo el mundo menos quien tiene la responsabilidad de recabar apoyos y se cerró puertas con el PP y Ciudadanos en plazas como Navarra. De momento no tiene pinta de que la semana que viene.

Y luego están los problemas a afrontar, la realidad que no se mira a la cara, la de las personas que se juegan la vida por una vida mejor. Es verdad que ha disminuido la llegada de pateras, un 30% en lo que va de año, en las últimas 48 horas las costas del mar de Alborán han recibido a más de medio millar de personas que llegaban en embarcaciones, también medio centenar de inmigrantes lograban pasar a España tras saltar la valla de Melilla, un salto masivo que ha dejado seis guardias civiles heridos. Esta semana la nueva presidenta de la Comisión Europea destacaba la necesidad de que se escuche a los países del sur para afrontar el reto migratorio.