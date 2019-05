Marta Ruiz: "Redondela ha recibido la peor de las noticias"

Audio

Redondela está de luto. Esta localidad de Pontevedra, de poco más de 29.000 habitantes, ha recibido uno de las peores noticias que se pueden recibir, la muerte inesperada de vecinos en plena juventud. Sara, Sofía y Bieito perdían la vida anoche en un brutal accidente de coche.

Volvía pasar el día en la playa. La semana que viene les tocaba someterse a la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, querían coger fuerzas pero en la AP-9, a la altura de Vigo, poco antes de las nueve y media de la noche, el coche en el que viajaban junto a otros dos compañeros de instituto se salía de la vía y chocaba contra el guardarrail. Después contra una columna y quedaban atrapados en la mediana. Sara, Sofía y Bieito perdían las vida, y los otros jóvenes, el piloto y el copiloto quedaban heridos de gravedad. Redondela es una localidad consternada, los cinco chavales estudiaban en el Instituto de Secundaria Mendiño de Redondela. No es difícil imaginar por lo que están pasando.

CIS de Tezamos

Y tenemos nueva entrega del CIS, aunque la verdad queda un poco viejo teniendo en cuenta que el trabajo de campo se realizó después de las elecciones generales pero antes de las municipales, autonómicas y europeas. De hecho, según el CIS, de celebrarse hoy elecciones el PP sería la cuarta fuerza, superado por Ciudadanos y Unidas Podemos, que no es precisamente lo que ha salido de las urnas en las recientes elecciones. Y no hay mejor encuesta que esa sobre pactos, y teniendo en cuenta la cocina de Tezanos, el CIS refleja que la mitad de los encuestados apuesta por un Gobierno de coalición, y el 34% preferiría un Gobierno de PSOE y Unidas Podemos dejando fuera a los independentistas.

Otra cosa es que el PSOE, que reclama a Ciudadanos su apoyo para hacerse con autonomías como Murcia, Castilla y León y Aragón, escuche en el caso de Navarra donde la coalición de centro derecha, Navarra Suma ha sido la fuerza más votada, y con diferencia, al gobierno foral y a la alcaldía de Pamplona. Los socialistas no descartan unirse a Geroa Bai y Bildu. Enrique Maya, ex alcalde de Pamplona esta mañana con Herrera aquí en Cope "puede haber un apoyo de Bildu al Partido Socialista, lo que tendría una transcendia enrome. Lo que está claro es que le iba a dar un apoyo gratis". No son fáciles las fórmulas y combinaciones que han dejado estas dos citas en las urnas