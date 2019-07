Marta Ruiz: "Lo que pase en Murcia marcará la escena de lo que ocurra en Madrid"

Audio

Está siendo una mañana complicada en la Asamblea de Murcia. De la subida de tono en las redes sociales a la subida en los despachos.La negociación in extremis que tiene lugar a esta hora entre PP, Ciudadanos y Vox en el Parlamento murciano se escucha hasta en los pasillos. En esa sala está incluso el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, que es murciano. Se acaba el tiempo, el candidato popular López Miras se enfrenta esta tarde a la segunda votación para su investidura, tiene el apoyo de Ciudadanos pero Vox votó en contra, junto al PSOE y Podemos. Ahora sólo es necesaria la abstención pero exigían que Ciudadanos se sentara con ellos.

De momento hay reunión pero no sabemos qué es lo que va a salir del encuentro. La plaza murciana desataba un cruce de tweets en el que la formación de Santiago Abascal dejaba mucho que desear llamando "acojonado" y "lameculos" al líder de Ciudadanos. Ese es el nivel. Por otro lado tampoco se entiende que si necesitas los apoyos de una formación no te reúnas ni siquiera con ella. Puedes reunirte y poner sobre la mesa tu programa y tus líneas rojas, pero tendrás que reunirte, de eso se trata en política. Pero no estamos en esas, de hecho, el líder de Ciudadanos ha reiterado que no se verá la semana que viene con Sánchez.

Está claro el juego al que juega Pedro Sánchez, pero rechazar encuentros a priori no lleva a ninguna parte. En seguida vamos a Murcia porque lo que allí pase pude marcar el camino en Madrid.

Y atento por dónde navegas en internet y dónde pones datos personales y financieros, porque si no tomas precauciones puedes ser víctima de una estafa. Les ha pasado a cerca de 2.400 personas que cayeron la red, con un complejo entramado, que ha sido desarticulada y que ha supuesto la detención de 45 personas.