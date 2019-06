Marta Ruiz: "La puesta en libertad de Ternera nos pone la mosca detras de la oreja"

Audio

Una de las noticias de hoy es sin duda de esas noticias que te ponen la mosca detrás de la oreja porque no se entiende. Es llamativa la decisión de un juez de París que ha dejado en libertad bajo vigilancia judicial al jefe de ETA, Josu Ternera. Tendrá que fichar una vez por semana en una comisaría de París, se le retira el pasaporte, pero ¿y qué más da si puede moverse sin él por Europa?

Así a priori se me ocurre Bélgica, y ya sabemos cómo se las gasta la justicia belga con terroristas y fugados independentistas. El 16 de mayo todos conteníamos la respiración al conocer la detención de Ternera en Sallanç, en los Alpes franceses. Se le buscaba desde 2002 y una operación conjunta de la Guardia Civil y los servicios de inteligencia franceses daba por fin su fruto. También tenía abierta una causa ante la justicia francesa por pertenencia a banda terrorista. Pero el Tribunal de apelación de Paris de momento le deja libre atendiendo a su estado de salud, hasta donde sabemos los centros penitenciarios más modernos disponen de medios para atender ese tipo de necesidades.

No nacen niños

Y hay tendencias que nos vienen avisando desde hace años y que no entienden de momentos políticos u oportunismo. Nadie parece dispuesto a mirar de verdad al fantasma del envejecimiento poblacional y estaría bien que se hiciera ahora que estamos hablando tanto de pactos y contrapartidas.

España tiene cada vez más arrugas y es que frente a las 400 mil personas que mueren cada año en nuestro país nacen 369 mil niños, o sea, que las cuentas no salen, y no salen desde hace años y el pasado año volvió a repetirse la historia ya que los nacimientos bajaron un 6%. Nacen menos niños y al mismo tiempo la esperanza de vida es cada vez mayor, supera de media los 83 años, y eso es una buena noticia, porque vivimos más y con mejor calidad de vida. Pero eso hay que pagarlo y el sistema no está hecho para los parámetros actuales que no te engañen, la caja da para lo que da, por ejemplo, el sistema de pensiones no es sostenible y cada vez lo será menos, pero no hay manera de que los partidos políticos se sienten en serio para abordar la cuestión, al igual que de las políticas de natalidad o las políticas migratorias que deberían verse como una oportunidad.

Son muchas las dudas sobre la bomba demográfica, como ya lo llaman algunos expertos, de la que España no es la única víctima, Europa es un continente ajado en lo poblacional ¿y tiene solución? Pues en Mediodía COPE se lo vamos a preguntar a los expertos.