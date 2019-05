Marta Ruiz: "Hay dudas sobre el futuro judicial de Josu Ternera aunque tenga cuatro causas abiertas en España"

Audio

Al mismo tiempo que Josu Ternera se va acercando a rendir cuentas con la justicia vamos conociendo detalles de la operación que permitió cazar al jefe político de ETA. Al hombre que siempre estuvo ahí. Al terrorista que llegó de la base a la cúpula subiendo escalones cimentados en el odio y la muerte. Josu Ternera llega a París donde la Fiscalía le va a comunicar que tiene que cumplir con una pena de 8 años de cárcel por pertenencia a banda terrorista. Fue condenado en rebeldía, o sea, que no se presentó, así que puede reclamar que se repita el juicio. José Antonio Urrutiko- etxeaBengo – etxea llega a París de los Alpes franceses, donde fue detenido en un aparcamiento.

Iba acompañado y llevaba cuatro mil euros en efectivo… en seguida te vamos a contar más detalles que va sabiendo COPE de cómo vivía este individuo y del cómo de esta operación “infancia robada” que ponía fin a 17 años de huida, ahora lo que toca es justicia, como decía el general de servicio de información de la guardia civil, Pablo Salas: "ahora es el momento de dejar que la justicia francesa continue su trabajo y mañana dispondrá a los miembros de su servicio de información de un nuevo objetivo".

Josu Ternera tiene 4 causas abiertas en España, entre ellas el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. 11 asesinados, entre ellos 6 niños. De hecho huyó en 2002 cuando siendo diputado en el parlamento vasco fue citado en el Supremo. Hay dudas sobre su horizonte judicial. ¿le entregará Francia antes de que termine la condena? ¿han prescrito alguno de sus delitos? Y sobre todo ¿podrá responder penalmente como autor intelectual? ¿cómo inductor? En seguida te contamos qué nos ha dicho la experta en penal Ladrón de Guevara.

Juicio

Y la próxima semana veremos a Junqueras, Rull, Turull, Sánchez y Romeva, los 5 políticos independentistas en prisión provisional acudirá al congreso y al senado para tramitar sus actas de cargos electos. También se les verá el martes en la sesión de constitución de las cortes donde tendrán que jurar o prometer la constitución. No me digas que no es irónico. Serán unas horas y volverán a Soto del Real. Estarán vigilados en todo momento. El juicio se reanudará el miércoles con absoluta normalidad y sus señorías quedarán suspendidos de sus funciones por su situación procesal.