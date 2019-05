Marta Ruiz: "En el caso de Verónica que fácil hubiera sido borrar el video y señalar a quien busca hacer daño"

Audio

En las últimas horas Verónica ha dejado de ser una mujer anónima a ser conocida, por desgracia, porque se ha quitado la vida. Con 32 años y 2 hijos, y tras sufrir un trance que puede que te acerque más a su historia porque se están normalizando prácticas, que sinceramente, lo son todo menos normales.

Verónica trabajaba en Iveco, en la sede de San Fernando de Henares y no pudo con la presión de ver cómo sus compañeros recibían en el móvil un vídeo suyo de contenido íntimo. Era un vídeo que ella misma había grabado cinco años atrás y había mandado a un compañero con el que mantenía una relación. Después rompieron y ella formó su familia. Ese vídeo no fue grabado para ser difundido. Pero se difundió y se reenvió, y llegó al marido de Verónica. La mujer no pudo soportar la presión, se sentía la comidilla, observada. No tuvo el valor de denunciar y la denuncia hubiera sido la clave para poder perseguir el delito de revelación de imágenes o videos sin consentimiento que prevé hasta un año de cárcel. Pero no hay denuncia aunque la Policía Nacional está investigando si hubo hostigamiento. Casos como el de Verónica sacan lo peor del ser humano qué fácil hubiera sido recibir ese video y borrarlo, afear la conducta, señalar a quien hace ese tremendo daño ¿Somos conscientes de lo que recibimos y compartimos?

Y se va enredando la cosa en materia de pactos post electorales. Carmena ha reaparecido y dice que va a pelear hasta el final para mantenerse como alcaldesa de Madrid. Confía Carmena en que no sea posible el entendimiento entre el PP, Ciudadanos y Vox, y es que los de Santiago Abascal quieren sentarse en las negociaciones allí donde sean decisivos mientras ciudadanos se niega a ello. Así que a ver cómo salen esas fórmulas PP, Ciudanos Vox que son necesarias en Madrid, Murcia, Aragón, a ver qué dice el líder Abascal y luego Valls que ha dado su apoyo incondicional a Colau y al socialista Collboni para evitar que el independentista Maragall llegue a la alcaldía. En Ciudadanos ya dicen que ellos sólo apoyarán al PSC, se va enredando el ovillo.