Marta Ruiz: "El CIS desmonta el Gobierno monocolor. La mayoria prefiere un gobierno del PSOE en coalición"

A dos semanas de que se celebre el debate de investidura tenemos nueva entrega del CIS del Tezanos en este caso sobre pactos post electorales. ¿casualidad? Pues no. Las entrevistas se realizaron pocos antes de las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo, y la verdad que poco aclara la situación porque hay prácticamente empate entre tres opciones. Un 20 % quiere un gobierno en solitario del PSOE, un 16% prefiere un gobierno PSOE – Ciudadanos y casi el mismo porcentaje opta por un ejecutivo entre PSOE, Podemos y los nacionalistas. Vamos, que eso del gobierno monocolor sólo lo ven claro 2 de cada 10 encuestados, y es que tampoco hay que ser un lince, porque el parlamento es el que es, y con 123 diputados, de 350, esa opción no parece factible

Han pasado dos meses desde las elecciones generales seguimos sin Gobierno y sin visos de que vaya a haberlo antes de que sus señorías se vayan de vacaciones. La sintonía entre Sánchez e Iglesias es cero o es lo que nos hacen ver responsabilizándose uno al otro del bloqueo institucional que estamos viviendo. Pero es que la cosa va bloqueos, sobre todo desde 2016, con la llegada de las nuevas formaciones políticas y el adiós a las mayorías absolutas algo que debería ser positivo porque tenderíamos a políticas más centradas. Pero no, estamos en el bloqueo que deja escenas tan sorprendentes como la que se ha vivido en la Asamblea de Madrid con un pleno de investidura sin candidato.

Vox ha vetado a la candidata del PP, Díaz Ayuso que cuenta con pacto con Ciudadanos. Vox pedía foto y reunión. Ciudadanos accedió a todo ello y el PP incluyó en su acuerdo con la formación de Abascal algunas de sus reivindicaciones. Pero ahora no basta con eso. La formación de Abascal tiene hasta el 10 de septiembre para cambiar de idea, si no, se irá a elecciones. Y no parece que es lo que más convenga a VOX pero desde luego la imagen de ese pleno de investidura sin candidato, una fórmula prevista en el reglamento para que empiece a correr el plazo hacia unas nuevas elecciones y evitar que los ciudadanos sean rehenes de la falta de entendimiento de los políticos, es un claro indicador del nivel de nuestros representantes.