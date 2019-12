Marta Ruiz: "Le ha tocado a Celaá dar la cara en Moncloa para hacer balance del 2019"

Poco a poco vamos conociendo el relato de lo que pudo suceder el martes a la una y media de la tarde en la piscina del Club La Costa World, de Mijas, en Málaga. El tremendo desenlace, la muerte de un padre británico y sus dos hijos menores. Fallecieron por ahogamiento. Es lo que confirma la autopsia practicada a los cuerpos.

Pero... ¿Cómo se desencadenó esta tragedia? Era de unas preguntas que nos hacíamos desde el martes y que ha desvelado la hija de 14 años del matrimonio que presenció la escena. Todo empezó con un resbalón de la hermana pequeña de 9 años. Las dos estaban jugando en la piscina cuando la niña resbaló y cayó en la parte honda. Ella empezó a gritar y su hermano de 16 se lanzó, pero no lograba salir por lo que el padre se tiró para ayudar a ambos pero tampoco lo logró. Ninguno de los tres sabía nadar.

Es lo que ha contado la chica de 14 años. Que habían recibido algunas clases pero que no sabían nadar con soltura. Lo último que vio esta niña es a su padre lanzándose a la piscina porque inmediatamente fue a buscar ayuda, a buscar a su madre que estaba en el apartamento. Madre e hija han contado lo mismo a unos agentes que siguen investigando. En un principio se pensó en el sistema de succión, en que hubiera habido algún problema. Se encontró el gorro de baño de la niña en uno de ellos. Un trabajador del propio hotel tuvo dificultades para salir de esa piscina, pero según los expertos esto no explicaría la muerte de tres personas. Sí, que no supieran nadar.

Hoy, último consejo de Ministros de este año atípico y para no desentonar Pedro Sánchez ha roto con una tradición, no ha ofrecido la rueda de prensa de final de año habitual desde hace 15 años. Fue un socialista, Zapatero, el que la instauró. Para ser sinceros, no sorprende, porque desde que comenzaron las negociaciones con ERC el presidente en funciones ha evitado las ruedas de prensa y las preguntas de los periodistas. No hace poco el Secretario de Estado de comunicación pedía disculpas por haber llamado activistas políticos a los periodistas que se quejaban de que el presidente no les dejaba preguntar. Ha sido la ministra portavoz Celaá la que ha tenido que responder a la pregunta sobre la Abogacía del Estado: “Tiene tiempo y además es autónoma para poder tomar y gestionar el plazo como mejor le parezca. También he de decirle que efectivamente la sentencia del Tribunal Justicia de la Unión Europea es una sentencia novedosa que cambia la doctrina”, ha señalado.

Pues la Fiscalía lo tuvo bien claro en cuestión de horas y sostuvo que la sentencia firme del Supremo inhabilita a Junqueras para ejercer cargo público y que por tanto no cabe ponerle en libertad para recoger su acta como eurodiputado. Todo lo anterior expira. La Abogacía del Estado tiene hasta el día 3 de enero para pronunciarse sobre la libertad de Junqueras. Es la moneda de cambio con Esquerra. La abogacía depende del Gobierno y sigue buscando la fórmula mágica que contente a todos.