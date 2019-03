Marta Ruiz: "El testimonio de Montserrat del Toro es clave pare desmontar el discurso pacifista"

Tiempo de lectura: 1



Hoy, sin duda, en el Supremo, se está escuchando el relato, el relato con mayúsculas. Montserrat del Toro es la secretaria judicial a la que tocó ir al registro de la consejería de economía el 20 de septiembre de 2017. Formaba parte de la comitiva judicial que buscaba pruebas del referéndum ilegal que se preparaba. Montserrat del Toro ha pedido que no se difunda su imagen, eso ya es un dato, y ha contado al tribunal del Supremo cómo fueron las más de 20 horas que estuvo atrapada en esa consejería. Falta de colaboración de los funcionarios mientras miles de personas se agolpaban a las puertas del edificio. Una multitud convocada y arengada por la ANC y Omniun, plataformas cuyos líderes se sientan en el banquillo. Ha contado la secretaria judicial que en algún momento oyó la voz, a través de un megáfono, de la entonces presidenta del Parlament, Forcadell… a partir del mediodía, ha relatado, el aislamiento era total porque se cayeron las comunicaciones por las dimensiones de la aglomeración en la calle. Sí escuchaba los gritos. “No pasarán” “Votaremos”… empezó a temer por su integridad física… terminó su trabajo… eran las nueve y cuarto de la noche, había llegado al lugar a las 8 de la mañana… subió a la azotea del edificio… vio la escena… no había manera de salir y no le convencían las opciones que le daban los mossos…oye golpes en los cristales del edifico, impactos de objetos… y llama al juez…