Marta Ruiz: “El crecimiento pierde fuelle mientras persiste el bloqueo político”

Comienza la gran evasión y el gran regreso. Ánimo si eres de los que vuelves de tus vacaciones y enhorabuena si estás entre los afortunados que comienza el merecido descanso, pero a ambos, precaución en la carretera porque se esperan casi tres millones de desplazamientos en las próximas 48 horas.

A partir de ahora los drones que sobrevuelan nuestras carreteras para velar por nuestra seguridad van a empezar a multar. Son once los drones que tiene la DGT pero 3 los que se van a dedicar a hacer fotos esas fotos, así que mejor que no salgas en esa foto y no por la multa sino por no poner en riesgo tu vida y la de los demás. En seguida vamos a ir hasta las carreteras y hasta la estación de Atocha donde de momento todo transcurre con normalidad a pesar de que están en marcha los paros parciales que afectan a unos 700 trenes.

Comienzan las vacaciones para muchos, también para los políticos, algunos dejan los deberes hechos como es el caso del socialista Lambán que está a punto de ser investido presidente de Aragón gracias a un cuatripartito que veremos cómo se las apaña. Misma fórmula para otra socialista, María Chivite que ya tiene la confirmación de Bildu, que se abstendrá para que pueda ser investida el viernes por mayoría simple.

En Navarra el PSOE se une a los nacionalistas de Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezquerra, algo similar buscó Pedro Sánchez pero el presidente del gobierno en funciones fracasó, no se puso de acuerdo con Iglesias, y se volverá a intentar en septiembre con los mismos actores porque Ciudadanos y el PP mantienen el no a Sánchez. La nueva portavoz del PP en el congreso, Cayetana Álvarez de Toledo esta mañana en Herrera en Cope ha asegurado que “van a ser una oposición leal, constructiva y quería dejar claro que no vamos a ser una oposición histérica, vamos a ser una oposición idnómita, que no se deja domesticar.

Han pasado tres meses desde las elecciones generales, y todo apunta a que volveremos a las urnas, otra vez, y después de un año, tras la moción, de un Gobierno que no ha hecho prácticamente nada. Seguimos viviendo de los presupuestos de Montoro, que se prorrogan una y otra vez, y la economía ya nos empieza a avisar de que la inercia tiene un freno. Se ralentiza el crecimiento, la economía creció el segundo trimestre un 0,5%, dos décimas menos que el trimestre anterior.