Marta Ruiz: "Ya tenemos presupuestos, a ver cómo mantiene Iglesias el poder de influencia"

Es 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, y no son pocos los que van a coger el coche para desplazarse para visitar a la familia. La de mañana será una cena de Nochebuena que sin duda todos vamos a recordar. Unas navidades distintas, no solo por aquellas personas que van a faltar, si no porque quizá no nos vamos a poder juntar todos los que querríamos. Y además esto va a depender de la comunidad en la que vivas, y no solo eso sino de la provincia o incluso localidad. Un crisol de navidades por las diferentes medidas anticovid.

Y seguimos teniendo muchas dudas, y no me extraña, porque con tanta diferencia uno ya no sabe bien ni qué puede o no puede hacer. Desde hoy hay comunidades que permiten la entrada de familiares, en algunos casos, en otros, de familiares y allegados, y en Valencia, por ejemplo, sólo se puede entrar si estás empadronado. Cristina es Guardia Civil en Valencia: “Solo podrán entrar en la comunidad los que estén empadronados aquí. Habrá controles tanto fijos como móviles en toda la comunidad. Así que, tengamos precaución que de nosotros depende que todo funcione, y que pasemos una feliz Navidad”.

En el caso de Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón lo que te van a pedir es un salvoconducto, una declaración responsable que te puedes descargar en COPE.es . Y ahí das tus datos, los de las personas que te acompañan, el destino, dónde te vas a quedar... pero ¿eso te asegura que vayas a poder pasar? ¿evita posibles sanciones? En seguida te vamos a resolver todas las dudas también sobre cómo se van a controlar los aforos en las cenas de Navidad. Pero como siempre decimos, al final, lo que más va a contar es la responsabilidad individual.

Y vamos a ir la Senado porque, salvo sorpresa, el ejecutivo va a sacar adelante la polémica “ley Celaá” que no cuenta con el consenso de la comunidad educativa. Está exprimiendo bien el Gobierno su acuerdo con los independentistas, incluido Bildu, porque ayer también el ejecutivo aprobaba gracias a ellos los presupuestos en una tramitación exprés y sin añadir ningún cambio, lo que fue muy criticado por la oposición. Son los socios de este gobierno de coalición que apura el fin de año para sacar adelante sus propuestas por la vía rápida pero lo que no consigue cerrar son sus fisuras internas y parece, como estamos contando en Cope, que una vez hechos los deberes la capacidad de presión del vicepresidente Iglesias se va diluyendo.