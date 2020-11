Antonio Herraiz: "Menos mal que el PSOE dijo que jamás pactaría con Bildu. Si no, les tenemos en Moncloa"

Audio

Seguimos conociendo nuevas medidas restrictivas para combatir el virus y la prórroga de algunas que ya están en marcha. En Cataluña, bares y restaurantes van a tener que permanecer cerrados al menos otros diez días más. Llevan sin atender a clientes en sus locales desde mediados de octubre y van a estar así, cerrados, al menos hasta el 23 de noviembre. Es imposible calcular cuántos no van a poder abrir ya más, pero van a ser muchos. Ahora mismo nadie es capaz de garantizar que la campaña de Navidad se vaya a desarrollar con normalidad y es la única esperanza para muchos de estos negocios.

En el caso de Cataluña, la evolución de la pandemia no es mala. Como tampoco lo es en Madrid o en Navarra. Sobre todo si lo comparamos con Castilla y León, con Asturias o en Cantabria, donde por cierto, adelantan el toque de queda a las diez de la noche a partir de este sábado. Hoy en COPE te estamos contando que España ha alcanzado el pico de contagios de esta segunda ola. Así lo indican las cifras. El índice de transmisión del virus y la incidencia acumulada empiezan a arrojar señales esperanzadoras.

Esto es siempre importante hacer una comparación. El índice de transmisión está ahora en un 0,96 y hace sólo una semana se encontraba en 1,16. Todo lo que sea por encima del 1 es una mala noticia porque entonces la expansión del virus estará descontrolada. También se reduce el número de personas contagiadas por cada 100.000 habitantes. Ahora de media está en 514 casos.

Por lo demás, en los primeros pasos para aprobar los presupuestos, el Gobierno ha sacado adelante, como estaba previsto por una amplia mayoría, el rechazo a las enmiendas que se han presentado a la totalidad. En ese debate la noticia es que se ha quitado definitivamente la careta.

Su objetivo ya no es Ciudadanos, quizá no lo haya sido nunca, sino los apoyos con los que Pedro Sánchez sacó adelante la investidura hace un año. Lo ha dicho la propia portavoz del Gobierno, la ministra de Hacienda. Aquí cuentan, claro está, con Bildu. Y aunque las casualidades no existen, el apoyo de Bildu a los presupuestos ha coincidido con el acercamiento de cinco presos etarras a cárceles del País Vasco. COPE te está contando que desde que Sánchez llegó a Moncloa, 93 etarras se han beneficiado de esta estrategia. 23 tienen condenas por un total de 106 asesinatos.

El 30% de las víctimas a las que la AVT comunica un traslado, necesita luego seguimiento psicológico. Natalia Moreno es psicóloga y es gerente de la asociación mayoritaria de víctimas. La petición de perdón que hacen los presos de ETA, esto lo hacen rellenando un formulario que les envían desde el Ministerio del Interior. Esta petición de perdón no resulta creíble para las víctimas. ¿Por qué? Entre otras cuestiones porque ninguno colabora después para esclarecer los más de 300 crímenes de ETA pendientes de resolver.

“Por lo general no les suele calmar. Puede ser porque para ellos no es lo suficientemente creíble o porque es verdad que consideran que, el que pidan perdón o el que lamenten públicamente el daño que han causado, no tiene que ir asociado con un beneficio” , explica la psicóloga.

300 crímenes de ETA sin resolver y la noticia es que el PSOE va a pactar los presupuestos con Bildu. Menos mal que dijeron que jamás lo harían. Si no lo llegan a decir, les tenemos en Moncloa.