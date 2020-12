Antonio Herraiz: "Con Illa de candidato, la única duda es el cargo que le van a ofrecer a Iceta"

Audio

Hoy la noticia vuelve a estar en Reino Unido. Como es un país que, tras el Brexit, ya no pertenece a la Unión Europea, la autorización de las vacunas sigue un procedimiento independiente. Con el visto bueno de los reguladores propios es suficiente. Y ya vimos que fueron los primeros en administrar la vacuna de Pfizer. Allí comenzaron el 9 de diciembre, dos semanas antes que en España y en el resto de países comunitarios.

Hoy se han adelantado también con otra de las vacunas cuyo ensayo había concluido. Es la vacuna de Oxford desarrollada por la compañía AstraZeneca. A España llegará en unas semanas y a diferencia de la de Pfizer es más barata y, sobre todo, cuenta con un elemento que las diferencia. La logística de la de Oxford, la cadena de conservación es algo más sencilla porque para que no pierda su efectividad sólo necesita permanecer a la temperatura que tienen los frigoríficos convencionales.

¿Cuándo va a llegar a España? Pues hasta que la agencia europea del medicamento no la autorice, no podrá llegar y tiene otro proyecto más avanzado que es el de la compañía Moderna, que recibirá el visto bueno a partir de la semana que viene. Y luego ya sí, será el turno de la de Oxford. Estaríamos hablando de tres vacunas autorizadas en menos de un mes. O en un mes prácticamente.

En el día en el que se ha dado el visto bueno a la vacuna de Oxford-Astrazeneca en'Herrera en COPE'hemos estado en Reino Unido hemos y hemos hablado con Carlos Romero. Es un enfermero español. Lleva seis años trabajando en Londres en el equipo de apoyo a las residencias del sistema de salud público británico. Le hemos pillado en plena jornada de vacunación. Él se puso ya la vacuna de Pfizer y hoy seguía suministrando más dosis a personal de riesgo. Como en España, allí también hay reticentes a ponérsela.“Estoy encontrando gente que trabaja en las residencias de ancianos que no quieren ponérsela. Ayer mismo estaba teniendo esta conversación con personal trabajando en las residencias de ancianos y yo se lo dije. A mi me pusieron la vacuna hace 10 días y aquí sigo. Vivo y coleando. Y de hecho, yo no tuve ningún efecto secundario. Nada en absoluto”, ha contado.

Además de la aprobación de esta nueva vacuna, hoy la noticia está en Cataluña. En dos partidos distintos. Es noticia el PSC, porque el ministro de Sanidad, Salvador Illa, va a ser el candidato de los socialistas a las autonómicas catalanas del 14 de febrero. ¿A qué no te sorprende? Estaba cantado, sobre todo después de toda la exposición mediática que ha tenido Illa. Aquí, tiene que envainársela el actual secretario del PSC Miquel Iceta que no va a repetir como candidato. A ver lo que tarda en ofrecerle algo en el Gobierno o donde sea a Miquel Iceta. Lo que está claro es que Illa va a dejar de ser ministro y habrá restructuración en el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias.

Y también hay noticia en Ciudadanos. Más bien terremoto. La actual portavoz del partido naranja en el parlamento de Cataluña, que se llama Lorena Roldán, deja esta formación y se va al Partido Popular. Ya hemos perdido la cuenta de todos los que han salido de Ciudadanos. En su carta, Roldán dice que Inés Arrimadas se acerca a los que dan alas a los independentistas. Una salida que en el fondo, tampoco sorprende.