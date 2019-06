Antonio Herráiz: "La agresión a una profesora de Valencia obliga a los padres a reflexionar"

Audio

Mientras los partidos están pendientes de los pactos, estos días, miles de familias viven en un sin vivir por las notas que van a traer a casa sus hijos. Esto ha cambiado mucho. Antes cuando iba uno a casa con malas notas, te entraba así como cierta temblequera porque tus padres te llamaba al orden. Con más o menos dureza. Ahora eso ha cambiado. Y las tornas se vuelven contra el profesor.

El caso que te venimos contando de Valencia es extraordinario por la violencia pero no es único. Un estudiante de tercero de ESO del complejo educativo de la Misericordia clavó un cuchillo a una profesora delante de sus compañeros de clase. Tiene 15 años y el motivo fue que había suspendido el examen de Biología con una nota muy baja. En lugar de preguntarse por qué, la emprendió contra la profesora, que se llama Esther. El joven clavó un cuchillo a Esther en el brazo que logró zafarse con la ayuda de varios compañeros del agresor.

Este es un hecho excepcional aunque no aislado. El profesor ha ido perdiendo poco a poco autoridad en el aula con el consentimiento de las familias. Si en casa se cuestiona permanentemente lo que hacen los docentes, si en esos grupos de whatsapp de padres se pone en duda a los encargados de enseñar a nuestros hijos, luego que no nos extrañen conductas como esta. Lo ha denunciado en 'Mediodía COPE', Lauren Bárcena, presidente del sindicato ANPE en Valencia: "Es necesario que la sociedad tome conciencia de la situación y de esa conflictividad que se vive en las aulas, la administración educativa debe también ser más conciente de que esto está ocurriendo".

La profesora, Esther, está en casa recuperándose de las heridas. La agresión pudo ser incluso más grave. Y el joven de 15 años ha ingresado en un centro de menores. No estaría de más que este caso, aun siendo extremo, nos haga reflexionar sobre la educación que estamos dando a nuestros hijos y el escaso respeto que se tiene hacia el profesor.

En el capítulo de pactos hay avances y hay también negociaciones que se encallan. El PSOE sigue sondeando a todos los grupos para la investidura de Pedro Sánchez. Hoy ha sido el turno de los separatistas catalanes. Tras el encuentro, hay diferencia entre el partido de Puigdemont, Junts per Cat, y los republicanos de Ezquerra. Los de Puigdemont se cierran en banda. Dicen que mientras haya diputados en prisión no van a facilitar la investidura. En cambio, el republicano Gabriel Rufián ha dicho que van a seguir negociando. No garantizan la abstención, pero tampoco cierran la puerta. Verán cómo cambia el cuento de lo que se ha estado diciendo al principio a cuando llegue el momento final.

Esto en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. El tiempo se acaba para llegar acuerdos en Ayuntamientos. Y sigue sin haber fumata blanca en Madrid. Ciudadanos quiere que se repartan el mandato con el PP. Dos años gobernaría José Luis Martínez Almedia, y otros dos Begoña Villacís. Desde el PP, lo descartan.