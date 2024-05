Jero García defiende la actuación de Antonio Barrul en el vídeo viral de un cine de León: "Es un héroe"

Antonio Barrul es uno de los protagonistas del día en España. El pasado 1 de mayo se enfrentó a un hombre que estaba muy alterado durante la proyección de una película infantil en un cine de León. El vídeo se hizo viral el domingo 6 y este lunes pasó por El Partidazo de COPE para dar su versión. Además, Juanma Castaño contó con Jero García, una persona que ha gestionado situaciones así.

Jero García fue el hermano mayor catódico de muchos chavales que acosaban a sus familiares, que los arrastraban por el mismo suelo. En la actualidad, sigue siéndolo de muchos chicos y chicas que acuden a su escuela a boxearse la vida. También ofrece becas a quienes sufren dificultades económicas, sociales o psicológicas.

Antonio, como Jero, recurrió al deporte para enfrentarse a los problemas que veía en su entorno. Ambos se conocen, precisamente, por trabajar juntos en casos similares a los que vio el protagonista de la historia en el cine de León, como explico en El Partidazo de COPE: un caso de maltrato contra una mujer y una agresión a una niña.

Las redes sociales se han encargado de viralizar recientemente un vídeo grabado en una sala de cine de León, donde dos hombres se ven enzarzados en una disputa física que acaba con uno de ellos reducido, y el otro de ellos pidiendo disculpas al resto de la sala por el evento que acababan de presenciar.

Es seis veces campeón de España de boxeo en peso pluma, pero el agresor no lo sabía. En mitad de la proyección de la película 'Garfield', el boxeador vio que un hombre comenzó a molestar al resto de los presentes cuando estos le habían echado en cara que tuviera una actitud agresiva con su propia novia.

La respuesta de Antonio Barrul fue bajar las escaleras y encararse con esta persona. Mientras el resto mira con estupor la pelea, el boxeador acabó reduciendo al agresor a golpes, que se quedó en el suelo. Este lunes dio en El Partidazo de COPE sus explicaciones, así como Jero García explicó por qué para él es "un héroe".

"Este caso te toca por todos los lados", así presentaba Juanma Castaño a Jero García en El Partidazo de COPE de este lunes. El coach explicó por qué: "Sí, es así, primero, porque yo a Antonio le tengo un cariño especial. Le conozco desde niño y su padre era coetáneo conmigo cuando boxeaba".

Jero García quiso dejar claro que para él Antonio Barrul es "para mí un héroe": "Lógicamente, acabar de esa forma entrecomillas violenta, que no es tan violenta porque se ve un control absoluto de Antonio a la hora de reducir, fíjate que control extremo que tiene, que le pega única y exclusivamente en el cuerpo y lo que busca es reducirle".

¿Por qué lo hace así Antonio Barrul? Jero García explica que "en cierta manera ha visto peligro, se ha visto en un momento determinado, digamos, que ha peligrado su vida": "Entre comillas, su rival en ese momento se cuadra y se pone en guardia". El coach y exboxeador pone su propio ejemplo para explicar situaciones similares y esta actitud.

"Para mí, que yo he trabajado en las puertas durante mucho tiempo, si hay alguien que se me pone en guardia, que se me cuadra, es que va a atacar", relata Jero García, "en ese momento tú puedes sentir miedo y tienes tres opciones o te pones de perfil y te bloqueas, huyes o peleas": "Antonio pelea de una forma controlada, buscando única y exclusivamente reducir a su oponente".