Herrera: "El Gobierno ha dopado los datos de pruebas realizadas para el informe de la OCDE"

En su monólogo de las seis de la mañana, Carlos Herrera ha recordado que este mismo domingo el Gobierno cambió el método de conteo de contagios para hacer desaparecer casos, por lo que dejó de contabilizar como válidas las pruebas rápidas de anticuerpos. Sin embargo, ha explicado el comunicador de COPE, "hay otro tipo de estadísticas en las que lo que conviene no es reducir, sino inflar todo lo que se pueda".

Herrera se refería al ranking elaborado por el prestigioso portal Our World in Data, un clasificación que mide las pruebas que realizan los países por cada mil habitantes y en el que se basa la OCDE para elaborar sus estadísticas.

España ni salía en ese ranking por el bajo ratio de casos por habitante que realizaba. Este lunes, no obstante, "el Gobierno ha considerado que ya tiene algo medio decente para que no se le caiga la cara de vergüenza y, en contra del criterio de la OCDE, que solo contabiliza pruebas PCR, España ha enviado el número de PCR que ha hecho y le ha colado también el número de pruebas rápidas, las mismas que el Gobierno no quiere contar para que no haya tantos contagiados".

"En la OCDE, que deben ser unos benditos o que deben estar en la luna de Valencia, han aceptado esa suma, cosa que no hace con otros países", ha denunciado Herrera. Con todo, incluso "dopando los datos", España aparece en la octava posición del ranking. "Ni primeros ni segundos", enfatiza Herrera, que ha explicado que, si solo se contaran las pruebas PCR, nuestro país aparecería en la posición número 15. "Ese es el truco, ese es el embuste de trilero que hace este Gobierno", ha afirmado el comunicador de COPE.

"A Pedro Sánchez le faltó tiempo para mandar un tuit solemne sobre la buena nueva", ha dicho Herrera. "Han engañado a la OCDE y quieren engañar a todos los demás: esa es la propaganda y el maquillaje creativo de datos para tratar de tapar una mala gestión".

El Gobierno se lava las manos con la OCDE

El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha subrayado este lunes que fue decisión "exclusiva y única" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la elaboración y los criterios a tener en cuenta del informe sobre los países que más pruebas diagnósticas sobre coronavirus realizan.

El Ejecutivo ha emitido un comunicado a través de la Secretaría de Estado de Comunicación para aclarar algunos aspectos en relación al informe de la OCDE que sitúa a España entre los diez países que más pruebas diagnósticas sobre coronavirus han realizado. En concreto, España ocupa el puesto octavo del ranking, con 28,6 test por 1.000 habitantes mientras que la media europea es del 22,9.

Tras la publicación de este informe, el PP ha cuestionado los datos porque, a su entender, "no son comparables con los de otros países" sino que han sido "generados por el gabinete de Presidencia" de Pedro Sánchez y no incluyen "ni siquiera los más de 600.000 test devueltos por defectuosos".

Desde el Ejecutivo, no obstante, han defendido que se han remitido al organismo los datos desglosados de los test realizados que le han suministrado las Comunidades Autónomas, con diferenciación de las pruebas PCR y los tests de anticuerpos, y ha sido la OCDE quien "ha elaborado y publicado su propio gráfico con tests de diagnóstico conjunto, sin discriminar técnicas".

El Ministerio de Sanidad se ha puesto en contacto con la OCDE para pedir una aclaración sobre cómo recoge los datos del resto de países y en una primera respuesta se le ha trasladado que se trata de datos preliminares y que este mismo martes se ofrecerá una explicación más detallada.