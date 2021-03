Antonio Herraiz: "Se prohíben en Madrid, pero se autorizan 400 manifestaciones en España. Un sinsentido"

En el 8M se sucederán las movilizaciones por toda España con motivo del día de la mujer. A esta hora hay previstas más de 400 y las peticiones se siguen acumulando. Lo habíamos anticipado y al final se va a cumplir. Salvo en Madrid, las diferentes delegaciones del Gobierno autorizan marchas con un criterio muy dispar.

Antes de repasar cómo quedan esas convocatorias feministas -que sí se van a celebrar-, es bueno volver a escuchar a la ministra de Sanidad. La semana pasada, Carolina Darias, era contundente: “No ha lugar”.

La ministra de Sanidad era partidaria de que este año no se celebren manifestaciones con motivo del 8M, pero este es el panorama que hay a esta hora. En Cataluña, se permiten las movilizaciones con la petición para que se mantenga la distancia de seguridad y con mascarilla. En la comunidad Valenciana hay previstos 53 actos, en Galicia se han autorizado 85. 66 en Navarra, 46 en Andalucía, 24 en Castilla y León, 15 en Canarias, 19 en Asturias, 14 en Aragón… y así podríamos seguir en un baile en el que volveremos a ver situaciones distintas dependiendo en el lugar en el que vivas.

En Herrera en COPE hemos preguntado a los expertos. ¿Entraña riesgo una concentración, al aire libre en la que se junten un elevado número de personas?

Aquí influyen factores como la distancia que se guarda, si hay o no contacto, y más variables. En todo, como norma general es bueno escuchar lo que ha contado en Herrera en COPE Guillermo Martínez de Tejada, que es profesor de Microbiología de la Universidad de Navarra: “A mí me parece un planteamiento muy irresponsable en este momento que estamos en esta mortalidad diaria, de esta incidencia acumulada que todavía no estamos en niveles seguros en absoluto, me parece irresponsable ese tipo de manifestaciones”.

Y la noticia que marca la actualidad de este VIERNES está en Irak. El Papa Francisco ha aterrizado en Bagdag al filo del mediodía y este es el sonido que se escuchaba cuando bajaba la escalerilla del avión.

No es un viaje más. Es el primero que Francisco realiza en tiempo de pandemia y es también el primero que lleva a un papa, en visita oficial, a Irak. En COPE, en nuestra web, COPE.ES y también en la televisión, en 13, vas a poder seguir todos los detalles de un viaje en el que el calificativo de histórico adquiere todo el sentido. Nos ha contado la enviada especial de COPE, Eva Fernández que el Papa está emocionado y totalmente en forma. Desde hoy, Francisco comienza a tender nuevos puentes entre el cristianismo y el Islam.