Antonio Herraiz: "Hoy te devolvemos los millones de abrazos virtuales que tú nos has regalado cada día"

Hemos llegado a viernes, festividad de la Virgen del Carmen, en el que inevitablemente hay que mirar a Alemania y a Bélgica. En estos dos países, las inundaciones dejan más de 130 muertos. Lo peor, en Alemania, donde hay más de un centenar de fallecidos y 1.300 desaparecidos.

Viernes en el quetambién hay que mirar, un día más a la Justicia. Si fuera un partido de fútbol, hablaríamos minuto y resultado, de un dos uno. Dos TSJ que han avalado el toque de queda. Ya lo hizo Valencia y hoy ha sido Cataluña. Uno que lo rechazó, que Canarias donde estána al espera del recurso que han presentado. Y dos pendientes del árbitro. Son Cantabria y Navarra.

Pero en este viernes, con dolor, hay que hablar de otro protagonista. Hoy despedimos a un economista que, en los últimos años, a todos los oyentes de COPE nos ha ayudado a entender algo, que en ocasiones es muy complejo como es la economía. Ha muerto a los 68 años José María Gay de Liébana.

Gay de Liébana sufría un cáncer desde hace unos años. Eso no le ha impedido trabajar hasta el último día. Hoy, viernes, 16 de julio, al filo de las ocho de la mañana, como cada día, con Herrera en COPE le hemos escuchado el comentario que había preparado esta misma semana: “El otro día Juan Roch afirmaba que la recuperación la haremos las empresas, los empresarios, los autónomos, los ejecutivos, los directivos y lso trabajadores. Y no la harán los gobiernos. Puro sentido común, porque han sido todos ellos, como recordaba Juan Roch, los que han tirado del carro de la economía a lo largo de la pandemia.”

Daba igual con quien hablara, con el periodista más reconocido o con el último en llegar. Todavía tengo guardados algunos de sus mensajes en el teléfono móvil. Siembre alegre y siempre bromista. Este lunes, el profesor Gay de Liébana estaba preparando su sección. Yo estaba al otro lado de los cascos, el no sabía quien le escuchaba, y escuché el mensaje que le dejó a Mila, Mila es la compañera técnica de COPE que estaba grabando a José María. El profesor le dijo… “Mila, disculpa, no sé podré adelantar más comentarios. Estoy muy mal”. Aquello me sonó a una elegante despedida. Como era él. Seguidor del español, positivo, simpático, con carisma y hoy somos los oyentes de COPE los que te lanzamos por millones todos esos abrazos virtuales que tú, profesor, nos has regalado cada día.