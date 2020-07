Antonio Herraiz: "El Gobierno sigue sin aprobar alternativas legislativas al estado de alarma"

Sigue el desconcierto en Lérida y nos hace plantear muchos interrogantes. Fuera del estado de alarma, ¿tenemos leyes preparadas para afrontar una pandemia? ¿Puede un Gobierno autonómico confinar una población? Viendo lo que está pasando en Lérida la respuesta a esas dos cuestiones fundamentales es que hay un vacío legal que preocupa casi tanto como el coronavirus. Primero fue el confinamiento impuesto, después una decisión judicial que lo tumba, luego un decreto ley aprobado por el Gobierno de Torra, que tiene efectos nulos porque los Mossos no pueden multar a quienes abren sus comercios.

Hay un vacío legal. Eso está claro. ¿Por qué? Seguro que recuerdas aquellos debates en el Congreso en los que el Gobierno quería camelarse el apoyo de Ciudadanos para prorrogar el estado de alarma. Prometió alternativas legislativas y no volver así a medidas más drásticas que restringen la libertad de los ciudadanos. ¿Dónde están? En esa falta de toma de decisiones se entiende hoy la respuesta que ha dado en radio nacional la vicepresidenta Carmen Calvo. Apoya el confinamiento propuesto por Torra en contra de lo que dice la Justicia: “Creo que la Generalitat debería de recurrir el auto judicial porque hemos visto autos en el sentido contrario”, comentaba en una entrevista en la radio pública.

Esto lo dice una vicepresidenta del Gobierno. ¿Y qué dicen los expertos jurídicos? Se lo hemos preguntado a Pablo Nuevo, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Abat Oliba CEU. No coincide en nada de lo que plantea la vicepresidenta: “Lamento discrepar, pero con la base legal que tenemos ahora mismo eso no sería posible. En Cataluña el gobierno automático podría recurrir la ley de protección civil, pero esa únicamente habla de que la autoriddad competentea podrá recomendar el confinamiento, que es diferente imponer establacer u obligar el confinamiento”, explicaba.

Por cierto, en los hospitales de Lérida han sumado dos nuevos ingresos en las últimas horas. Hay 110 pacientes tratados de coronavirus. Esto en el plano sanitario. En el económico hay que agarrarse bien porque vienen curvas. Vamos a necesitar ayuda, mucha ayuda, y hay una parte importante de la Unión Europea que no está por la labor. Esta tarde el presidente Pedro Sánchez se va a reunir en Alemania con Angela Merkel. Son encuentros previos mirando a este viernes que es realmente cuando se va a decidir el dinero que va a corresponder del fondo comunitario a los países más castigados por la pandemia. Especialmente, Italia y España. ¿Cuál va a ser la postura de Merkel? Muy clara; aunque no sea tan radical, va a ir en la línea de lo que nos dijo el holandés Mark Rutte ayer: sin reformas no habrá ayudas. Y cuando hablan de reformas es el eufemismo para decir recortes, aunque no se lo escucharán a ningún miembro del Gobierno de Sánchez e Iglesias. Y cuando hablan de reformas hablan de controlar mejor los ERTE, donde ya se están destapando fraudes, o mayor rigor en la concesión del ingreso mínimo vital, donde se están comprobando abusos. ¿O alguien piensa que una situación tan excepcional, Europa nos va dar dinero gratis sin asumir ningún compromiso?