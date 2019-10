Antonio Herraiz: "No escucharán a los separatistas hablar de la mujer agredida por un radical"

La mañana ha sido de una calma tensa en Cataluña. La presión de los separatistas ha sido mucho menor que la que protagonizaron ayer. La situación en las principales infraestructuras de comunicación es de relativa normalidad. Sobre todo en El Prat, donde ayer se cancelaron un centenar de vuelos que a lo largo de la mañana han ido despegando. Es sólo un espejismo porque los radicales, alentados por el propio presidente de la Generalitat van a seguir haciéndose notar en las calles. Fundamentalmente, el viernes con la convocatoria de una huelga general.

Los separatistas se han encargado hoy de airear los heridos, con un manifestante que ha perdido un ojo por el lanzamiento de una pelota de goma y otro que, supuestamente, ha perdido un testículo. No es que dudemos, pero no estaría de más que hicieran público el parte médico. Lo que ocultan es la agresión de una mujer, en plena calle, a la que un energúmeno tiró al suelo de un puñetazo porque llevaba una bandera de España. Se llama María Grima y esta mañana ha pasado por Herrera en COPE: “Tenía un pañuelo en el bolso que es la bandera, lo saqué y este chico vino me arrebató la bandera y me dio ese brutal puñetazo”.

El resto de la actualidad pasa por la propaganda separatista y por la contrapropaganda del Gobierno de Sánchez para tratar de dominar esa palabra tan repetida en los últimos tiempos: el relato.

Y el relato es el de un país democrático 100% en el que los que violentaron la ley han sido condenados por sedición. De los 12 procesados hay un ex consejero de Puigdemont que se va a librar de la cárcel. Es Santi Vila, que cuando vio que la cosa se complicaba se bajó del barco. Vila ha estado esta mañana con Carlos Herrera: “No podemos perder la ilusión porque España, en contra de lo que algunos suponen, es un país homologable desde el punto de vista de sus valores democráticos”.

Al margen de todo lo que pasa en Cataluña y de las consecuencias derivadas de la sentencia, no nos olvidamos del mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco. La cita que ninguno debemos olvidar es este domingo, jornada en la que se celebra la colecta más importante de todo el año. Hablamos de la campaña del Domund y en este Mediodía COPE vamos a poner rostro a los misioneros españoles repartidos por todo el mundo. Quiénes son y donde están. Su labor, es impagable y en las zonas en las que desarrollan su labor no pueden estar más agradecidos.