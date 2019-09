Antonio Herraiz: “Dos niños, de 4 y 7 años, han presentado el triple crimen”

Galicia es el escenario del último crimen machista. Todo ha ocurrido en la localidad de Valga, en la provincia de Pontevedra. En torno a las ocho de la mañana, un hombre de 45 años ha matado a su exmujer, su exsuegra y su excuñada. El asesino se ha dirigido a la vivienda donde estaban las tres y las ha acribillado con un arma corta. Se encontraba en trámites de separación con su pareja aunque no había denuncias previas ni órdenes de protección.

La pareja tenía dos hijos, de 4 y 7 años. Estaban preparados para ir al colegio y han presenciado lo ocurrido. En principio, les llevaba la abuela y la tía, pero su padre ha acabado con la vida de las tres mujeres. Los niños han podido refugiarse en casa de unos vecinos.

Una vez cometido el triple crimen, José Luis, que así se llama el asesino, se ha marchado en coche a su casa, ha llamado a la Guardia Civil y ha contado todo lo ocurrido. Sandra su ex mujer tenía 39 años. Elena su ex suegra 58 y Alba, su ex cuñada 27. Valga es un pueblo de Pontevedra de poco más de 5.000 habitantes. Hace medio año, otro crimen machista acabó con la vida de una mujer. Después de asesinarla, el marido se suicidó. La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga ya lo ocurrido y el detenido se encuentra en dependencias de la benemérita.

Este lunes recorremos los puntos más afectados por el episodio de gota fría. La DANA ha perdido fuerza pero a su paso ha dejado un escenario brutal. La tragedia humana con seis muertos es irreparable y se busca ahora a un ciudadano holandés que fue engullido por la corriente en una acequia de la localidad alicantina de Dolores. Además, toca limpiar el fango, el barro que ha rodeado pueblos como Los Alcázares en Murcia, Orihuela en Alicante, o Arganda del Rey en la comunidad de Madrid. A partir de ahora es momento de evaluar los daños. El consorcio de seguros estima que va a tener que pagar 190 millones de euros. Y una vez que se limpie todo y se evalúen los daños, habrá que hacer un examen detenido. Los efectos de un temporal como el que ha sufrido el sudeste son muy difíciles de controlar. Pero hay que ampliar los recursos para reforzar las cuencas y limpiar los cauces de los ríos. Y, lo más importante, urge un plan hidrológico nacional.