Antonio Herraiz: "No se trata de paralizar el país, pero sí reducir al mínimo la actividad no esencial"

Es miércoles, llevamos desde el viernes hablando de Filomena y de sus consecuencias, y en estos cinco días el coronavirus ha avanzado sin descanso, aunque la pandemia haya compartido foco con el frío. Ya sabes que hasta esta tarde, Sanidad no volverá a actualizar los datos, pero hay comunidades que los adelantan por la mañana. Y todos los registros que hemos conocido hasta esta hora, confirman que crecen los contagios, las hospitalizaciones, los ingresos en UCI y, lo que es más trágico, las muertes.

Tres ejemplos. En Andalucía vuelven a batir el récord de toda la pandemia, el registro de las últimas 24 horas, 6.882 nuevos casos de coronavirus. En Galicia, récord de contagios de toda la pandemia. 928 detectados sólo con prueba PCR. Hoy en Cataluña, han sumado casi 5.000 nuevos positivos y 11 muertos. Ya hay 2.500 personas hospitalizadas por coronavirus, 56 más que el día anterior.

Esto se traduce, evidentemente, en un aumento de la presión hospitalaria que vuelve a poner a prueba las UCI. En COPE hemos comparado con el mes pasado y los ingresos en estas unidades de cuidados intensivos se han disparado. 1 de cada 4 camas están ya ocupadas por pacientes con coronavirus. Antes de las vacaciones de Navidad eran 1 de cada 5.

Hay casi un 27 por ciento de pacientes COVID en las UCI españolas en total en este momento 2.651 personas en estado crítico. Es un 20 por ciento más que hace un mes cuando había 2.100 ingresados graves.

Y con estas cifras, mientras el Gobierno se resiste a tomar medidas comunes, las comunidades autónomas amplían las restricciones, que enseguida te detallamos caso por caso. Pero ahora el gran debate está en si es necesario un confinamiento de la población, no una paralización total como las dos primeras semanas desde el inicio del estado de alarma en marzo. Pero sí el cierre de toda actividad no esencial. Y es la apuesta de muchos médicos, especialmente los que trabajan en las UCI y en los servicios de urgencias. Pascual Piñera es el jefe de Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, y nos explica: "El virus lo llevamos nosotros. El virus no está en el ambiente, el virus no camina solo ahí, lo transportamos nosotros de una lugar a otro. ¿La forma de que no se transmita? Pues no movernos nosotros. ¿Cómo no nos movemos? Quedándonos en casa”.

La pandemia sigue descontrolada mientras la nieve se va poco a poco. Lo que sigue es el frío. Menos intenso que en la jornada anterior, pero todavía con temperaturas cercanas a los 20 grados bajo cero. Es el registro que ha marcado esta noche en Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara. Mónica Valverde Blanco lleva diez años pendiente de la temperatura en el Señorío molinés y lo de la madrugada del martes no lo había visto nunca. 25 grados bajo cero. Mónica asegura: “El día más especial ha sido ayer, claro, ha sido la temperatura más baja que se ha dado mientras que yo estaba aquí. Desde el año 2001 no teníamos un evento tan frío”.

Y aunque esos 25 grados bajo cero sean excepcionales, en los pueblos como Molina lo llevan con mucha más normalidad que en cualquier capital.