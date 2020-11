Antonio Herraiz: "Si no hay vacunación masiva, no habremos avanzado nada"

Sanidad presenta esta tarde a las comunidades autónomas el borrador para las celebraciones de Navidad. Lo hace un día después de filtrarlo a los medios, lo que ha provocado el malestar de las comunidades autónomas. Hay que insistir en que es un documento plagado de recomendaciones y algunas prohibiciones, pero que no es definitivo.

Ya sabemos que las reuniones familiares se limitan a seis personas. Si conviven en la misma casa, se puede superar ese número. No se prohíben los desplazamientos entre comunidades, pero no garantizan ese tránsito si durante los días de Navidad se mantienen los confinamientos perimetrales. Y luego está el toque de queda, que lo relajan mínimamente sólo durante dos días, el 24 y el 31, de 1 de la mañana a seis.

Este es el planteamiento inicial, ahora hay que revisar lo que sale de la reunión del consejo interterritorial de Salud porque ya hay comunidades, que en función de los datos y de la evolución de la pandemia proponen una flexibilización mayor. Ahí está el caso de Madrid que plantea reuniones de hasta 10 personas, si hay no convivientes, y el toque de queda de una y media de la mañana a 6.

Hay que ser conscientes de la realidad que tenemos. Es evidente que la Navidad de este año va a ser diferente a como se ha venido celebrando tradicionalmente. Porque, aunque los datos de contagios siguen disminuyendo, no tenemos que perder la perspectiva. Y en las últimas 24 horas han muerto 537 personas, el récord de esta segunda ola. Un dato inasumible, que, detrás, deja 537 vidas truncadas y 537 familias rotas.

Hay voces que apuestan a que lo más coherente sería poner las mismas medidas, las mismas restricciones e idénticas condiciones para toda España en Navidad. Y ahí, hasta el momento, el Gobierno no se ha pronunciado, porque ese borrador deja todavía muchas lagunas abiertas.

Ese plan único si lo ha presentado para la distribución de la vacuna, aunque como te venimos contando no fija fecha para la vacunación del 95% de la población. Sabemos que primero serán los mayores de las residencias y sus cuidadores, conocemos también que después se van a vacunar los sanitarios que trabajan en primera línea de batalla contra la enfermedad, ¿y el resto? De momento, lo deja en el aire.

Hoy en Herrera en COPE hemos escuchado al presidente de la Asociación Española de Vacunología. Amós García Rojas estima que antes de verano no vamos a llegar a cubrir al 70% de la población, y hasta que no lleguemos a ese porcentaje el virus seguirá haciendo estragos: “Es bastante probable que en enero nos lleguen algunas dosis, pero no van a llegar todas de golpe. Es posible que antes del verano tengamos ya un porcentaje razonable de población vacunada pero no habiendo llegado todavía al objetivo ese de vacunar al menos al 70% de la ciudadanía”.

Esto es importante también para que todos nos vayamos concienciando de que, si no hay una vacunación masiva, no habremos avanzado nada o casi nada.