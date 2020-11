Antonio Herraiz: "Las familias numerosas van a tener difícil reunirse en Navidad con los suyos"

En COPE te estamos contando desde las 12 los detalles del borrador que ha elaborado el Gobierno de cara a la Navidad. Son pautas con muchas recomendaciones y también con limitaciones. La restricción fundamental es que no van a estar permitidas las reuniones de más de 6 personas. Aquí toca echar números, porque si en tu casa sois 5 y queréis ir a casa de tus padres a cenar, no puedes, porque sumáis siete y ya excede lo permitido. Es el planteamiento inicial, es un borrador, también, y ese máximo de 6 personas no descarta el Gobierno que suba a 10. Como excepción, la noche del 24 y el 31 se amplía el toque de queda de una de la madrugada a seis de la mañana y en cuanto a los desplazamientos entre comunidades, habrá que esperar a que se acerquen esos días y conocer al detalle si siguen en vigor los confinamientos perimetrales.

Esto es lo esencial, que complica las reuniones en Navidad a familias numerosas. Además, cuando el borrador establece que se eviten, como norma general, "aquellos viajes que no sean estrictamente necesarios”, ¿a qué se refiere? Porque para cualquiera, necesario es compartir la Navidad con sus padres, con sus hermanos o con sus tíos.

Como esto es, de momento, un borrador, habrá que esperar a la respuesta de las comunidades autónomas, mañana, en el consejo interterritorial de salud.

La evolución de la pandemia, las novedades de cómo será la Navidad no esconden otras realidades. Y por eso hemos vuelto hoy al muelle de Arguineguín en Canarias. Las cifras son significativas. En ese muelle siguen a esta hora medio millar de inmigrantes, otros 600 permanecen en un centro temporal inaugurado en Barranco Seco y 6.000 están acogidos en hoteles. Más de 2.000 han sido derivados a la península. En lo que va de año, más de 18.000 inmigrantes han llegado a las costas canarias. Detrás estas cifras, hay historias como la de Mbaye. Es senegalés y trabaja como enfermero del centro de salud General Castaños en Portugalete. En 2005, Llegó a España en patera y lo hizo a Tenerife. Entonces Mbaye tenía 17 años. En Mediodía COPE le hemos preguntado qué se le pasa por la cabeza cuando ve las imágenes del muelle de Arguineguín. Esto ha contestado: “Lo que más me genera es impotencia y tristeza, a pesar de haber pasado 17 años desde que vine a España, sigue pasando lo mismo, sigue llegando gente, sigue muriendo gente en el mar, y todas esas cosas a mi me generan muchísima tristeza”.

La historia de Mbaye tiene un final feliz. Ha encontrado una familia de adopción en el País Vasco y consiguió graduarse en enfermería. Fue víctima de las mafias, vivió durante meses en la calle y trabajó como jornalero, vendedor ambulante y camarero. Es una cara de la inmigración, pero no, ni mucho menos, todas las historias detrás de las imágenes de Arguineguín tienen el mismo final.