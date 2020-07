Antonio Herraiz: "Los datos del paro no permiten caer en triunfalismos como ha hecho el Gobierno"

Te quiero hablar en primer lugar de José Luis. No tiene todavía 30 años y forma parte de esa generación, formada, preparada, que no tiene fácil acceder al mercado laboral. José Luis, hasta ahora, ha tenido cierta suerte. Llevaba 3 años trabajando en una multinacional australiana dedicada a la fabricación de equipos de limpieza. De la noche a la mañana, le comunicaban que estaba despedido. Así nos lo ha contado: ”Hay un día que te levantas normal, pensando que te vas a ir a trabajar y tu rutina, vamos yo en esta empresa iba a hacer tres años de indefinido y así ha sido el golpe”.

José Luis ha pasado a formar parte de la lista del paro. Como él, en junio en España ha habido otras 5.100 personas más. Es un dato malo. Por primera vez desde 2008, el desempleo ha subido en junio. El caso de este joven es un claro ejemplo de lo que puede pasar en muchas empresas. ”Lo primero que me dijeron fue que como ya sabía yo por temas de producción que podía haber en el taller, que podía haber menos carga de trabajo, pues que lo sentían pero que me tenían que despedir” ha explicado José Luis.

Baja la producción y los primeros que sufren las consecuencias son los trabajadores. A veces, como en el caso de José Luis, sin muchas explicaciones. Luego tenemos la otra cara de la moneda. No es lo más habitual en este tiempo, pero encontramos casos como el de Diego. Tiene 29 años y llevaba en paro desde octubre. Ha encontrado trabajo en un restaurante en Castellón, en Benicassim, después de casi dar el año laboral por perdido durante el estado de alarma. Esto ha contado Diego: ”Yo de hecho a eso de febrero ya tenía hablado que me iría a trabajar a otro lugar a otro restaurante, pero a medida que pasaban los días me iban diciendo que no. Yo el año lo daba ya por perdido”.

Enseguida te desgranamos las cifras del paro que hemos conocido hoy. En un jueves en el que siguen alzándose las voces en contra de la cacicada del Gobierno de PSOE y Podemos de dejar a los centros concertados fuera de las ayudas para Educación. El Presidente de la Confederación Española de Enseñanza, Alfonso Aguiló, ha hablado hoy en Herrera en COPE de clara discriminación. Aguiló lo ha expresado así: “Ese 29% de familias que está en la enseñanza concertada también ha pasado la crisis, también pagan impuestos, y son discriminadas con un Gobierno que está queriendo sacar una ley que constantemente habla de la no discriminación y del consenso y la no segregación, pues nos ha dejado segregados al 29% de las familias”.

Y a casi dos millones de alumnos. Mañana se votan las conclusiones de esa comisión en el Congreso, comisión para la reconstrucción, que sí que tendrá acuerdos en cuestiones relacionadas con la Sanidad, pero que no tendrá el apoyo unánime en el apartado social por la sangrante discriminación que ha planteado la izquierda en materia de Educación.