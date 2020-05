Antonio Herraiz: "Marlaska se merienda al coronel Pérez de los Cobos por motivos políticos, no operativos"

Lo que ha hecho hoy el ministro del Interior es de manual. De manual de malas prácticas. Porque ha aprovechado la zozobra del estado de alarma y también el alivio de las nuevas fases de desconfinamiento para tomar una decisión política. No tiene nada que ver con la pandemia, al menos en el plano sanitario ni el económico.

Enseguida te explicamos bien las razones -porque no es una sola- que han llevado a Grande Marlaska a destituir al jefe de la Guardia Civil en Madrid. No es un mando cualquiera. Hablamos del coronel Pérez de los Cobos, con un amplio historial en la lucha contra ETA y que saltó a primera línea de la actualidad por dirigir el operativo policial del 1 de octubre en Cataluña. Ahora te detallamos los porqués, pero su destitución tiene motivos políticos y no operativos. Así se las gasta Marlaska. Y no es la primera vez. Ya lo hizo destituyendo a otro coronel, a Manuel Sánchez Corbí, como máximo responsable de la Unidad Central Operativa. Aunque las razones ahora son distintas, en su origen están las motivaciones políticas. Lo de la pérdida de la confianza no deja de ser un eufemismo.

Hoy es un lunes de estreno en toda España. Para los que inauguran la fase 1 y también para los que van más avanzados y disfrutan de la fase 2. Entre las novedades, contempla la posibilidad de visitar a nuestros familiares que están en las residencias de mayores. Y es lo que ha hecho en Galicia Maricarmen. Así nos lo ha contado:”Estoy muy contenta de haber visto a mi madre cara a cara, con unos protocolos establecidos que posibilitan que sea una visita muy segura. Y además me quedo muy tranquila y agradecida a la residencia y a todo el personal por el cuidado que han tenido, por lo bien que la he encontrado”.

Hay muchas más novedades que permite la fase 2. Las puedes consultar todas en nuestra web, en COPE.ES. Pero después de las situaciones trágicas que se han vivido en las residencias de mayores, donde han fallecido cerca de 20.000 personas que no forman parte de ninguna estadística, el poder acercarte a los tuyos a los que no has podido ver en 72 días no sólo es un alivio. Es casi una bendición.