Una misión que nace a los pies de la cruz

Se llama Christian Carlassare, tiene 44 años y es misionero comboniano, originario de Vicenza, en Italia. Mañana será ordenado obispo en la catedral de Rumbek, en Sudán del Sur. Su ordenación estaba fijada para el 23 de mayo de 2021, pero pocos días antes sufrió un atentado: varios individuos le dispararon en las piernas. Lo más tremendo es que los autores eran personas de la diócesis que pretendían intimidarle, ya que pretendían que el nuevo obispo perteneciese a un determinado grupo étnico.

El Padre Christian ha dedicado estos meses a curarse de sus heridas y a recuperar la plena movilidad de sus piernas, pero, sobre todo, a mirar los acontecimientos a la luz de la llamada que ha recibido, confirmada por el Papa, que le ha pedido que vaya sin miedo, porque el Señor nunca abandona. Como decía San Daniel Comboni, “las obras de Dios, a diferencia de las humanas, nacen y crecen a los pies de la cruz”, y por eso el joven obispo piensa que lo sucedido será útil para la misión y para la Iglesia de Rumbek.

Ahora sólo espera trabajar como humilde hijo de la Iglesia y dedicarse a un pueblo al que ama desde hace muchos años, un pueblo que desea vivir en paz, pero que no consigue alcanzarla debido a las múltiples divisiones que lo laceran. Y ha querido comenzar con un gesto de perdón total a los que pusieron en riesgo su vida. Aquel atentado le hizo entender hasta qué punto no controla su propia vida, lo relativas que son siempre las estrategias y los programas. Sabe que su verdadero sustento y compañía es la presencia de Jesús, su Palabra de vida, y la comunidad de la Iglesia. No se hace falsas ilusiones respecto a los problemas que le esperan, inmensos, pero tiene la certeza de que la conversión es un milagro siempre posible, porque nada es imposible para Dios.