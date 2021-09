Restán: "El Papa ve necesario encontrar nuevas maneras de anunciar la fe"

El Papa ha recordado hoy en Eslovaquia que la evangelización no es nunca una simple repetición del pasado. Los católicos eslovacos son hijos de una gran tradición en la que despuntan las figuras de los hermanos san Cirilo y san Metodio. En su apasionante aventura de evangelizar a los pueblos eslavos, ellos no se contentaron con repetir fórmulas. Llenos de pasión por anunciar el Evangelio, llegaron a inventar un nuevo alfabeto para la traducción de la Biblia y de los textos litúrgicos a la lengua de aquellos pueblos. Como ha dicho hoy Francisco, esta es “la tarea más urgente de la Iglesia hoy en los pueblos de Europa: encontrar nuevos “alfabetos” para anunciar la fe.



Porque es verdad que los europeos tenemos una riquísima tradición cristiana, pero hoy, para muchas personas sólo es el recuerdo de un pasado, que ya no habla ni orienta las decisiones de la existencia. Lo acaban de decir los obispos españoles con toda claridad en su documento “Fieles al envío misionero”. Y ante este hecho, ha subrayado el Papa en Bratislava, “no sirve lamentarse, atrincherarse en un catolicismo defensivo, juzgar y acusar al mundo”. Lo que se necesita es el testimonio vivo de personas que hagan presente la novedad del cristianismo: la alegría, la libertad, la racionalidad y el amor que nacen del encuentro con Cristo. Siempre en diálogo con las preguntas y preocupaciones de nuestros contemporáneos, aunque a veces sea difícil. De ese diálogo podrá venir también un cambio social y cultural para bien, no de dialécticas hurañas y estériles.