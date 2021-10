Restán explica qué aporta la oración en medio del drama que viven los habitantes de La Palma

Los obispos de las diócesis de Tenerife y Canarias han invitado a acudir a los santuarios marianos para pedir a Nuestra Señora que proteja al pueblo de La Palma del volcán, y frene sus efectos devastadores. Los obispos no están en las nubes: en la misma carta agradecen la labor de los científicos, la implicación de las autoridades, de las fuerzas de seguridad y de los servicios de protección civil para minimizar los daños y evitar la pérdida de vidas humanas. Y además subrayan que “los cristianos, movidos por la fe en Dios, nos sentimos comprometidos a poner nuestro tiempo, nuestros bienes y capacidades, al servicio de las personas necesitadas”.



Entonces, ¿qué aporta la oración en medio del drama que viven los habitantes de La Palma? El filósofo Ludwig Wittgenstein, que tuvo una relación sufrida con el cristianismo, decía que “orar significa reconocer que el sentido del mundo está fuera del mundo”. Es algo que pueden entender los palmeros ante la fuerza desbocada de un volcán que se lleva por delante tantas cosas amadas. Es necesario defenderse, salvaguardar los bienes, proyectar el futuro… pero ¿cómo hacerlo sin sucumbir a la rabia, al sentimiento de impotencia, a la desesperanza?



Una civilización no nace sólo de la técnica, de la economía y la política, dimensiones necesarias pero insuficientes. Una civilización nace en última instancia de la caridad, de una afirmación de que la vida es un bien y debe ser cuidada. Pero ¿cómo podría cualquiera sostener esa conciencia en medio de la tormenta si no la pide con humilde insistencia a Dios? Sin oración nuestra mirada se vuelve estrecha, nuestras fuerzas se agotan, nuestro horizonte se reduce…incluso la convivencia se vuelve hosca.