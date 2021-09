Restán: "La Escuela Concertada enriquece el panorama educativo"

Confieso que me sorprendió escuchar a la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, reconocer la importante aportación de la Escuela Concertada a la Educación en España y, sobre todo, que forma parte de la red pública de centros, compuesta por los de titularidad estatal y los de iniciativa social, entre los que se cuentan muchos centros católicos, pero también muchos que no lo son.



Reconocer la verdad en esta materia requiere cierto valor para romper esquemas ideológicos y para afrontar críticas, como las que, en seguida, le llovieron a Pilar Alegría desde las filas de Unidas Podemos. Así que, enhorabuena a la ministra, que ha comenzado su gestión de manera muy diferente a su predecesora. Más adelante, ya hablaremos.



La Escuela Concertada enriquece el panorama educativo y favorece el ejercicio efectivo de algo tan esencial para una sociedad democrática como la libertad: libertad de iniciativa para proponer distintos enfoques educativos en una sociedad plural; y libertad de elección real para las familias, tal como establece nuestra Constitución.



Por cierto, el mejor pacto escolar es el que establece nuestra Carta Magna, bastaría cumplir con su letra y con su espíritu. Educar es la tarea más preciosa y decisiva de una sociedad, y sería estúpido y suicida no apoyar y valorar a todos los que la llevan a cabo.