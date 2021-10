El Patriarca Latino de Jerusalén desvela qué es para él la esperanza

Ayer tuve el gusto de dialogar con el Patriarca Latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, en el marco del Encuentro Madrid, cuyo lema era “Más allá del optimismo, la esperanza”. Y le pregunté en qué consiste para él la esperanza, cómo se sostiene cuando no hay soluciones de convivencia y las circunstancias no tienen visos de mejorar, como sucede en Tierra Santa. El Patriarca respondió que la esperanza no consiste en pensar “que todo irá bien”. La esperanza nace del corazón, de la experiencia personal. Por eso dos personas distintas, frente al mismo problema, pueden tener respuestas totalmente diferentes según lo que tienen en el corazón. La esperanza cristiana se funda sobre la fe, que es la certeza de que hay una Presencia que ha cambiado el mundo”.



El verdadero trabajo de la esperanza (en Tierra Santa como aquí) es el de cambiar nuestro corazón, cambiar las relaciones donde vivamos, sean cuales sean las circunstancias. No deberíamos perder tanto tiempo en lamentos por lo mal que están las cosas, sino centrarnos en profundizar nuestra experiencia de la fe. Esto no significa que no despleguemos toda nuestra energía en responder a las diferentes necesidades. Por ejemplo, la Iglesia en Tierra Santa tiene numerosas iniciativas en los campos de la educación, la vivienda y el trabajo. Pero el Patriarca Pizzaballa nos advirtió sobre la pretensión de ver y tocar los frutos de nuestras iniciativas, porque mucho de lo que hoy sembramos, lo recogerán otros. Formamos parte de un camino y de una comunidad que estaba antes de nosotros, y que también estará después de nosotros, en la cual se seguirán suscitando personas, iniciativas e ideas, que surgen de la presencia de Cristo resucitado, el verdadero fundamento de nuestra esperanza.