Para hacer florecer hoy nuevas vidas

El pasado sábado el Papa recibió en audiencia a 60.000 miembros del movimiento eclesial Comunión y Liberación, llegados de todo el mundo para celebrar el centenario de su fundador, Don Luigi Giussani. Entre otras cosas, Francisco abordó una cuestión esencial para la vida y misión de la Iglesia, la relación entre carisma y autoridad. “La autoridad asegura el camino correcto, el carisma hace el camino hermoso", dijo citando a Don Giussani. Es un mensaje útil para todas las realidades de la Iglesia: sin autoridad se corre el riesgo de extraviarse, pero sin carisma, el camino corre el riesgo de dejar de ser atractivo para la gente de cada momento histórico concreto. Ambas cosas están bien documentadas en la historia.

El Papa explicó que los movimientos eclesiales contribuyen, con sus carismas, a mostrar el carácter atractivo y nuevo del cristianismo (podría decirse algo análogo sobre las órdenes religiosas). Por otra parte, corresponde a la autoridad de la Iglesia discernir e indicar con prudencia los caminos que deben recorrer los movimientos, para que permanezca fieles a sí mismos y a la misión que Dios les ha confiado.

Don Giussani veía ese intercambio recíproco entre institución y carisma, a veces no exento de tensiones o malentendidos, como una exigencia irrenunciable de la Encarnación. Y Francisco subrayó que ambos no pueden pensarse en ningún caso como alternativa dialéctica… El Papa planteó otra cuestión importante: ¿cómo responder a las exigencias de un tiempo nuevo, preservando el carisma? Y aclaró que no se trata de que los carismas cambien, son un don del Espíritu. Se trata de acogerlos de nuevo y hacerlos fructificar en un mundo que cambia, de modo que puedan hacer "florecer" hoy nuevas vidas, como se comprobó en los testimonios escuchados en la Plaza de San Pedro. Y eso sólo puede suceder en el gran cauce de la Iglesia, donde se guardan, alimentan y profundizan todos los carismas.