El Papa ha regalado a la Iglesia una hermosa carta con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresa del Niño Jesús titulada “Es la confianza”. Es un título tomado de una contundente afirmación de esta carmelita: “La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al Amor”. Según el Papa estas palabras resumen la genialidad de esta doctora de la Iglesia y la actualidad de su enseñanza. Porque sólo a través de la confianza en el amor misericordioso de Dios “el Evangelio se hace carne en nosotros y nos convierte en canales de misericordia para los hermanos”.

Muchos podemos preguntarnos si en este momento histórico no resultan inoportunas, e incluso provocadoras, las palabras que dan título a esta carta de Francisco. ¿Es realista apelar a la confianza en la situación en la que nos encontramos, con el telón de fondo de la guerra y de los dramas sociales y personales que atravesamos, que nos dejan un regusto amargo de impotencia? El Papa advierte que “Teresita es consciente del drama del pecado: el pecado del mundo es inmenso, pero no es infinito; en cambio, el amor misericordioso del Redentor, este sí es infinito”. ¿No es esta una certeza que necesitamos hoy más que nunca? Teresa se sumergió también en la noche tenebrosa de la desesperación y percibió toda la oscuridad del mal, pero experimentó que “la oscuridad no puede extinguir la luz”. Ella había sido conquistada por Aquel que ha venido al mundo como luz, y de eso quiso ser testigo durante toda su vida, más aún, pidió seguirlo siendo desde el Cielo, para todos los pobres hombres y mujeres que continuamos nuestro camino y nuestro combate aquí en la tierra. La fe, que se manifiesta mediante la caridad, y la misión, se ven así anudadas en un camino sencillo, abierto a todos.

Y así podemos vernos libres “de los cálculos obsesivos, de la constante preocupación por el futuro y de los temores que quitan la paz”, afirma el Papa. Si estamos en las manos de un Padre que nos ama sin límites, saldremos adelante pase lo que pase y, de un modo u otro, se cumplirá en nuestras vidas su proyecto de amor y plenitud.