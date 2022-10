Más necesario que nunca

Esta tarde tendré el gusto de presentar el libro “Jérôme Lejeune, un retrato espiritual”, publicado por Palabra, junto a su autora, Aude Dugast, que es la postuladora de la causa de canonización de este gran científico francés descubridor del gen que causa el Síndrome de Down y gran promotor de la cultura de la vida. Me ha impresionado la fe sencilla y luminosa del doctor Lejeune, alimentada en las fuentes más elementales del buen pueblo de Dios: los sacramentos en la misa dominical, la lectura de la Biblia, el rezo del rosario, así como su relación libre y transparente con la autoridad de la Iglesia, en especial la amistad que le ligó a san Juan Pablo II. Y he recordado lo que dice el Papa Francisco en su carta Gaudete te exultate, que en la Iglesia está todo lo que necesitamos para para ser santos, o sea, para vivir bien.

Lejeune tocó las más altas cimas como científico, pero no dudó jugarse su prestigio, su confort y su tranquilidad por defender la verdad, no una verdad abstracta, sino la verdad viva, palpitante, de la dignidad sagrada de todo ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, que él descubrió precisamente en los más vulnerables. La difusión del aborto, contra la que luchó incansablemente, le partía el alma. Pasó de estar a punto de ganar el Nobel, por sus descubrimientos en genética, a vivir una auténtica travesía del desierto.

A pesar de la dureza del debate, siempre mostró respeto y aprecio por sus colegas, a los que se negaba a juzgar. En él no encontramos ningún extremismo o intemperancia en la defensa de la verdad: vivía la caridad y la verdad intrínsecamente unidas. Estamos ante un laico, hombre de ciencia, esposo y padre, presente en los debates de su tiempo, sostenido por la Gracia: un hombre pleno, según la medida de Cristo. Un testimonio que necesitamos más que nunca.