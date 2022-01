Iglesia también paterna

En una reciente entrevista sobre el Año dedicado a San José, el Papa observa que cuando pensamos en la Iglesia, solemos identificarla como Madre, lo cual no es equivocado. El propio Francisco ha insistido en dicha perspectiva recientemente, al subrayar la imagen de la Iglesia como mujer y madre, en el sentido de que genera, cuida y recupera la vida. Esta vez, el Papa ha dicho que “debemos tener el valor de decir que la Iglesia no debería ser solo materna, sino también paterna”.



Con esta invitación a recuperar la dimensión paterna, se refiere a “colocar a los hijos en condiciones de asumir sus propias responsabilidades, de ejercer su propia libertad, de hacer elecciones”. Por un lado, la Iglesia dispensa la misericordia que nos sana, nos consuela y anima. Ésta sería la dimensión maternal. Por otro lado, nos empuja a tomar decisiones, a despegar, y ese sería su aspecto paternal, que ahora parece un poco oscurecido. Recuperar esta dimensión es muy necesario en una época marcada por la incapacidad de tomar decisiones grandes en la propia vida, y la Iglesia debe jugar un papel importante a la hora de animar y sostener esas grandes elecciones, que siempre tienen consecuencias y riesgos.

Nuestra fe cristiana la hemos recibido a través de una relación con alguien, por eso dice Francisco que la Iglesia no es un concepto abstracto, como muchos tienden a pensar, sino que es siempre el rostro de alguien. La fe no es algo que se pueda aprender en los libros o con un simple razonamiento, sino que siempre pasa a través de relaciones, surge frente al testimonio de alguien. En realidad, paternidad y maternidad tejen las relaciones dentro de toda comunidad eclesial que esté viva.