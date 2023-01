No habría podido sin ella

Ediciones Encuentro acaba de publicar las Cartas y escritos de la prisión del beato Franz Jägerstätter, el campesino austriaco que se negó a prestar juramento como soldado de Hitler por lo que fue decapitado el 9 de agosto de 1943. El director Terrence Malick llevó su historia al cine en la conmovedora película “Vida oculta”, que nos hace contemplar la intensidad y el protagonismo de su matrimonio con Franciska en el drama que culminó en su martirio. Este libro recoge la correspondencia entre ambos esposos antes y durante el periodo en que Franz estuvo preso, a la espera de que se confirmara y ejecutara su condena a muerte.

En la presentación de este libro, el obispo de Innsbruck, Manfred Scheuer, explica que el camino de Franz no habría sido posible sin su mujer. Él mismo escribió que “de la influencia de una mujer sobre su marido espera el Apóstol más que de la predicación de un misionero”, y así sucedió en su vida. Pocos meses antes de morir, en una carta con motivo de su aniversario, Franz recuerda toda la felicidad que han compartido, que ha sido casi un milagro, y le dice a Franciska que cuando llegasen las tribulaciones no debían olvidar que Aquel que les había hecho felices no les abandonaría nunca, y les concedería en el cielo la alegría que dura por toda la eternidad. Dice el obispo Scheuer que esta carta encierra una conmovedora teología del matrimonio, en la que éste es vivido como una prueba del amor de Dios, y ambos cónyuges se fortalecen recíprocamente en la fe.

En la película de Malick me impresionó la forma en que retrata el amor de estos esposos en su hogar, y el dolor atravesado por la fe y la esperanza que reflejan las numerosas cartas que se entrecruzaron ante la inminencia de la ejecución. Dice monseñor Scheuer que la beatificación de Franz Jägerstätter es también un reconocimiento al matrimonio como pequeña Iglesia, tal como el Concilio Vaticano II designa a este sacramento.