Ganó la concordia

Hoy se cumplen 45 años de la aprobación de nuestra Constitución, fruto de un intenso proceso de reconciliación entre los españoles, de una auténtica memoria que tomó en cuenta el daño que nos habíamos causado recíprocamente, pero, sobre todo, el gran valor de nuestro patrimonio común como pueblo, el deseo de construir juntos el futuro. La Carta Magna fue gestada en un ambiente de diálogo en el que no faltaron tensiones y momentos difíciles, pero a través de todos ellos se abrió paso la concordia. Como dijo en una ocasión el cardenal Ricardo Blázquez, “con clarividencia y magnanimidad, ganó la esperanza al miedo, la serenidad a la inquietud, la reconciliación al distanciamiento”.

Es justo recordar, y casi nadie lo hace, que los católicos españoles (con nuestras distintas sensibilidades políticas) fuimos protagonistas de aquel empeño. Lo fueron algunos políticos profundamente arraigados en su fe, intelectuales, obispos, y millones de personas que aportaron la sabiduría humana que nace de la fe a ese proceso de encuentro, diálogo y abrazo. La Constitución no es un dogma, ni una varita mágica. Es un edificio que protege nuestra convivencia y reconoce nuestros derechos fundamentales, que ofrece un cauce jurídico y político para que las legítimas diferencias no se traduzcan en enfrentamiento sino en diálogo y construcción común. Es el reconocimiento del bien que supone vivir juntos, algo que, por desgracia, no ha sido obvio en nuestra historia de los últimos dos siglos. Por eso entiendo también otro comentario del cardenal Blázquez cuando comenzaba a ponerse frívolamente en cuestión esta gran obra de todos: “no es razonable ni legítimo poner en cuestión las líneas fundamentales de esta construcción; sin esta casa común quedaríamos a la intemperie”.

Los católicos no canonizamos la Constitución. Pero desde Agustín y Tomás de Aquino, pasando por Tomás Moro, hasta los fundadores de la Unión Europea, Schuman, Adenauer y De Gásperi, nos ayudan a entender lo conveniente que es gozar de un instrumento como éste. Y cuánto perderíamos si se debilita o se derrumba.