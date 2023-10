En la Misa con la que ha dado comienzo el Sínodo, el Papa Francisco ha proclamado: “no estamos aquí para celebrar una reunión parlamentaria o un plan de reformas, estamos aquí para caminar juntos, con la mirada de Jesús”. Esa mirada es la que permite a la Iglesia, en medio de las olas agitadas de nuestro tiempo, no desanimarse, no atrincherarse, no ceder a soluciones cómodas, no dejar que el mundo le dicte su agenda. Y ha recordado estas palabras de san Juan XXIII: «ante todo es necesario que la Iglesia no se aparte del sacro patrimonio de la verdad, recibido de los padres; pero, al mismo tiempo, debe mirar al presente, a las nuevas condiciones y formas de vida introducidas en el mundo actual, que han abierto nuevos caminos para el apostolado católico».

Francisco ha señalado que la principal tarea del Sínodo es volver a poner a Dios en el centro de nuestra mirada. Así nos veremos libres de caer en algunas tentaciones peligrosas: “la de ser una Iglesia rígida, que se acoraza contra el mundo y mira hacia el pasado; la de ser una Iglesia tibia, que se rinde ante las modas del mundo; la de ser una Iglesia cansada, replegada en sí misma”.

El Sínodo sirve también para recordarnos que nuestra Madre Iglesia tiene siempre necesidad de ser “reparada”, porque siempre necesitamos volver a la fuente, que es Jesús, y emprender de nuevo los caminos del Espíritu para que llegue a todos su Evangelio. Y si en este momento, junto a las expectativas y esperanzas que suscita el Sínodo, se insinúan también en nosotros diversos temores sobre su desarrollo, el Papa subraya de nuevo que “no se trata de una reunión política, que no es un parlamento polarizado, sino un lugar de gracia y comunión”. Y como ha sucedido siempre a lo largo de la historia, el Espíritu Santo deshace nuestras expectativas para crear algo nuevo que supera nuestras previsiones y negatividades. Él es el protagonista, por eso, más allá de cualquier temor, caminemos con confianza y alegría.