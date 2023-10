Un cierto estremecimiento

Pentecostés no es un hecho del pasado, dijo ayer el Papa a los nuevos cardenales que acababa de crear, es un acto creativo que Dios renueva continuamente. La Iglesia no vive de las rentas, por noble y valiosa que sea su historia en cada lugar, vive del presente de Dios, por la acción del Espíritu Santo. Sólo en esa perspectiva tiene sentido un acto como el de ayer, y no en la perspectiva del reparto de poder o de los esquemas ideológicos, como reflejan tantos comentarios.

Los hombres que ayer se vistieron de rojo no podían dejar de sentir cierto estremecimiento, como sugirió el arzobispo de Madrid, José Cobo. El rojo tiene que ver con la sangre de los mártires, no olvidemos que la mayoría de los papas de los primeros siglos lo fueron, y el martirio puede adoptar muchas formas, no sólo la muerte violenta sino el desprecio, la maledicencia o la marginación social.

Algunos hablan de “revolución”, o de un plan trazado para dejar bien atada la sucesión de Francisco cuando llegue el momento. En realidad, el gesto de ayer habla de una historia de veinte siglos que sigue desplegándose hoy. “El mismo Espíritu Santo que fecundó la evangelización de sus pueblos, ahora renueva en ustedes su vocación y misión en la Iglesia y para la Iglesia”, dijo Francisco a los que acababa de imponer el capelo cardenalicio, llegados de todos los rincones de la tierra. Ya Bernardo de Claraval, en 1145, se preguntaba si los electores del Sucesor de Pedro no debían llegar de todo el mundo, aunque los primeros pasos para realizar ese deseo los dio Pío IX, más de siete siglos después.

Por otra parte, el Papa les recordó que deben componer una sinfonía, en la que cada uno aporta su sonido peculiar, porque la diversidad es indispensable. Todos juntos, bajo la dirección de Pedro, deben hacer sonar, en el aquí y ahora, la gran partitura de la Iglesia, para que el mundo llegue a conocer a Cristo. Sí, es para sentir una especie de estremecimiento, y para no perder tiempo en ciertos juegos de salón.