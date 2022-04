Anunciar a Cristo ayuda a edificar el mundo que viene

Ayer comenzó sus trabajos la Asamblea de primavera de la Conferencia Episcopal con el discurso de su presidente, el cardenal Juan José Omella. Algunos titulares de prensa alaban su contundencia y su tono “políticamente incorrecto”, otros le reprochan una supuesta dialéctica en la que la Iglesia se encastillaría frente a la maldad del mundo. En realidad, el discurso traza un panorama realista de un mundo convulso y contradictorio, de un cambio de época en el que sentimos que el suelo se mueve bajo nuestros pies sin tener clara la imagen del futuro inmediato. Habla del desamparo de los jóvenes, de la soledad de los mayores, de la dureza de la crisis derivada de la pandemia, de una sociedad que se ha ido desvertebrando porque le faltan las certezas compartidas sobre el sentido y el valor de la vida humana. Y todo eso tiene su reflejo ético-cultural y también político.

Es cierto que denuncia, con preocupación, el retroceso democrático y el crecimiento de los populismos, especialmente en el viejo continente, y también una creciente falta de libertad real para el debate público y para las iniciativas que surgen de la sociedad civil. Pero es que eso, lo denuncian también los mejores exponentes del pensamiento laico. ¿Acaso no puede hacerlo un cardenal de la Iglesia? Por cierto, también el Papa Francisco ha denunciado, como el cardenal Omella, el laicismo excluyente en buena parte de Europa, el maltrato del matrimonio o las restricciones a la objeción de conciencia. La Iglesia no busca privilegios ni protecciones especiales, ni se asusta porque muchos no compartan su visión del mundo. Sólo pide libertad para desarrollar su misión de hacer presente a Cristo, que vino al mundo para dar testimonio de la Verdad, para salvar y no para juzgar. Y desde ahí, trabajar con todos en “la edificación del mundo que viene”. Que, desde luego, será mejor con su concurso.